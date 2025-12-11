Este jueves 11 de diciembre, la afición y el club Chivas despiden, por segunda ocasión, a Javier "Chicharito" Hernández. Tras su salida, el que fungió como defensa del club Guadalajara compartió un video a modo de despedida.Para dar a conocer la noticia a las y los aficionados de Chivas, el club Guadalajara publicó un comunicado en el que reconoció que Javier Hernández “aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel”.El oriundo de Guadalajara es, sin duda, uno de los máximos referentes del futbol mexicano reconocido a nivel internacional. Con Chivas, en su primera etapa, conquistó el Torneo Apertura 2006 de la Liga MX y el de goleo individual del Bicentenario 2010 antes de emprender una carrera internacional."Chicharito", desde su cuenta de Instagram, compartió un estado en el que se despide de Chivas y se dice orgulloso de todo lo que logró, especialmente, de los errores que lo hicieron grande dentro del futbol.En sus palabras, compartió lecciones que trascienden el futbol, invitando a aceptar los errores, ser honestos con uno mismo y valorar el proceso de crecimiento personal."Se exige ser la mejor versión 24/7, cuando estamos llenos de hasta aún más errores que la persona que nos idealiza. Condenar a las personas por sus errores es el verdadero error. Da miedo fallar por el reproche, el castigo y la condena. Pero equivocarse es inevitable y más si quieres crecer. Lo que diferencia a una persona que ya logró su éxito a otra que no, es que el exitoso ha cometido más errores." El exdefensa de Chivas reflexionó acerca de las expectativas. Dijo que idealizar a las personas nos hace perdernos de lo que realmente son y las llenamos de expectativas, que nos alejan de una mirada objetiva de las mismas.“Cuando alguien llega muy alto, comenzamos a idealizar, a ver lo que queremos ver, no lo que verdaderamente es. [...] Dejamos de relacionarnos con la persona real y empezamos a relacionarnos con nuestra propia expectativa.”Chicharito expresó su orgullo por la vida que ha construido y su entusiasmo por los nuevos retos que le esperan en el fútbol, invitando a todos a ser pacientes con sus propios procesos y a no temer equivocarse. “Sé que como eres duro conmigo, lo eres contigo mismo. Solo quiero decirte que te tengas más paciencia y disfrutes este viaje llamado vida”, concluyó.Para finalizar el video, el oriundo de Guadalajara agradeció a sus seguidores por todo el apoyo y se dijo emocionado por el futuro en el futbol, sin especificar algún destino o plan que tenga para sí mismo en el mundo del balompié nacional o internacional.“Gracias por acompañarme y hacerme parte de sus memorias. Estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo. Y también muy emocionado con lo que se viene en el futbol.”* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF