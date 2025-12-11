Este jueves 11 de diciembre, la afición y el club Chivas despiden, por segunda ocasión, a Javier "Chicharito" Hernández . Tras su salida, el que fungió como defensa del club Guadalajara compartió un video a modo de despedida.

Para dar a conocer la noticia a las y los aficionados de Chivas, el club Guadalajara publicó un comunicado en el que reconoció que Javier Hernández “ aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel ”.

El oriundo de Guadalajara es, sin duda, uno de los máximos referentes del futbol mexicano reconocido a nivel internacional. Con Chivas, en su primera etapa, conquistó el Torneo Apertura 2006 de la Liga MX y el de goleo individual del Bicentenario 2010 antes de emprender una carrera internacional.

Chicharito comparte video tras su salida en redes

" Chicharito ", desde su cuenta de Instagram, compartió un estado en el que se despide de Chivas y se dice orgulloso de todo lo que logró, especialmente, de los errores que lo hicieron grande dentro del futbol.

En sus palabras, compartió lecciones que trascienden el futbol, invitando a aceptar los errores, ser honestos con uno mismo y valorar el proceso de crecimiento personal.

" Se exige ser la mejor versión 24/7, cuando estamos llenos de hasta aún más errores que la persona que nos idealiza. Condenar a las personas por sus errores es el verdadero error. Da miedo fallar por el reproche, el castigo y la condena. Pero equivocarse es inevitable y más si quieres crecer. Lo que diferencia a una persona que ya logró su éxito a otra que no, es que el exitoso ha cometido más errores ."

El exdefensa de Chivas reflexionó acerca de las expectativas. Dijo que idealizar a las personas nos hace perdernos de lo que realmente son y las llenamos de expectativas, que nos alejan de una mirada objetiva de las mismas.

“ Cuando alguien llega muy alto, comenzamos a idealizar, a ver lo que queremos ver, no lo que verdaderamente es. [...] Dejamos de relacionarnos con la persona real y empezamos a relacionarnos con nuestra propia expectativa .”

Chicharito expresó su orgullo por la vida que ha construido y su entusiasmo por los nuevos retos que le esperan en el fútbol, invitando a todos a ser pacientes con sus propios procesos y a no temer equivocarse. “ Sé que como eres duro conmigo, lo eres contigo mismo. Solo quiero decirte que te tengas más paciencia y disfrutes este viaje llamado vida ”, concluyó.

Para finalizar el video, el oriundo de Guadalajara agradeció a sus seguidores por todo el apoyo y se dijo emocionado por el futuro en el futbol, sin especificar algún destino o plan que tenga para sí mismo en el mundo del balompié nacional o internacional.

“ Gracias por acompañarme y hacerme parte de sus memorias. Estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo. Y también muy emocionado con lo que se viene en el futbol. ”

