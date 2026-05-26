Martes, 26 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

“Nosotros no tenemos prisa”, dice Ebrard ante próxima negociación

El secretario de Economía afirmó que México buscará fortalecer la integración regional y mantener condiciones comerciales competitivas frente a Asia

Por: EFE

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía. EL INFORMADOR/ A. Navarro

México sostendrá del 27 al 29 de mayo una segunda ronda de diálogos formales con Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC prevista para julio, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien reconoció que serán conversaciones “complejas y difíciles”.

El funcionario explicó que las reuniones buscarán fortalecer la integración económica regional y mejorar la competitividad frente a Asia. Señaló que México impulsará reglas de origen coherentes y condiciones comerciales favorables ante posibles cambios arancelarios estadounidenses.

Ebrard sostuvo que ambos países mantienen alta dependencia en manufacturas y destacó la necesidad de evitar barreras comerciales. También adelantó que posteriormente se realizarán reuniones trilaterales con Canadá para abordar temas como solución de controversias, regulación aduanera y contenido regional.

Además, calificó como exitosa la reciente misión empresarial en Canadá, donde se concretó una inversión de 2 mil millones de dólares para producir APIS en Hidalgo.

CT

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones