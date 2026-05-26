México sostendrá del 27 al 29 de mayo una segunda ronda de diálogos formales con Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC prevista para julio, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien reconoció que serán conversaciones “complejas y difíciles”.

El funcionario explicó que las reuniones buscarán fortalecer la integración económica regional y mejorar la competitividad frente a Asia. Señaló que México impulsará reglas de origen coherentes y condiciones comerciales favorables ante posibles cambios arancelarios estadounidenses.

Ebrard sostuvo que ambos países mantienen alta dependencia en manufacturas y destacó la necesidad de evitar barreras comerciales. También adelantó que posteriormente se realizarán reuniones trilaterales con Canadá para abordar temas como solución de controversias, regulación aduanera y contenido regional.

Además, calificó como exitosa la reciente misión empresarial en Canadá, donde se concretó una inversión de 2 mil millones de dólares para producir APIS en Hidalgo.

CT