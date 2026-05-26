Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 26 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este martes 26 de mayo informa que estará con lluvia de gran intensidad con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 88%.Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Lunes 1 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga