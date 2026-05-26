Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 26 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este martes 26 de mayo informa que estará con lluvia de gran intensidad con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 88%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Lunes 1 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

