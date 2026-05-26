Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 26 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 26 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa