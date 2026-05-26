Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 26 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este martes 26 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 77%.Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Cancún