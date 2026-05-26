Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 26 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este martes 26 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 77%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Viernes 29 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Cancún

