Experiencia Joven para el Bienestar: requisitos para recibir apoyo de 5 mil pesos

Si eres un joven de entre 18 y 29 años y radicas en la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México (CDMX), te tenemos buenas noticias, ya que podrás acceder al programa “Experiencia Joven para el Bienestar”; una iniciativa que ofrece hasta 5 mil pesos a jóvenes que participen en actividades comunitarias. En esta nota te contamos los detalles.

¿En qué consiste el apoyo económico de “Experiencia Joven para el Bienestar”?

Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se trata de un programa social que contempla beneficiar a 300 jóvenes durante 2026. El incentivo económico será de 5 mil pesos, dividido en dos pagos de 2 mil 500 pesos cada uno, programados para julio y diciembre.

Hay que aclarar que no se trata de un empleo formal, sino de un apoyo social enfocado en impulsar la participación juvenil en la capital del país.

Actividades que cuentan para recibir el apoyo gubernamental

Para acceder al beneficio, los participantes deben involucrarse en acciones que ayuden a su comunidad, tales como:

Talleres culturales de teatro, danza, lectura o arte

Actividades sociales en apoyo a personas en situación vulnerable

Participación ciudadana, ya sea como voluntariado o mejora de espacios públicos

El objetivo es fortalecer el tejido social y fomentar la integración de jóvenes, especialmente en zonas con mayores necesidades.

Requisitos para aplicar al programa "Experiencia Joven para el Bienestar"

Quienes deseen registrarse deben cumplir con lo siguiente:

Tener entre 18 y 29 años

Residir en la Alcaldía Venustiano Carranza

Presentar documentación básica como una identificación oficial; CURP; comprobante de domicilio, y solicitud de ingreso

Además, deberán demostrar su participación en actividades sociales, culturales o altruistas.

Fechas de registro y proceso de inscripción para el programa

El registro estará abierto de marzo a mayo de 2026 y solo puede realizarse de manera presencial en la Subdirección de Programas Sociales o en la Jefatura de Unidad Departamental de Diversidad e Inclusión Social de la alcaldía Venustiano Carranza.

Debido a que solo hay 300 lugares disponibles, se podría generar una lista de espera si la demanda supera el cupo. Las autoridades darán preferencia a grupos en situación vulnerable, como mujeres, personas con discapacidad y jóvenes de comunidades con menor desarrollo social.

Una vez validada la solicitud, los beneficiarios serán contactados directamente para recibir el apoyo económico en las fechas establecidas.

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AO

