México está bajo la mira: se espera que al menos cinco huracanes impacten directamente el territorio nacional este 2026 . Con una temporada más activa de lo normal y ciclones que podrían intensificarse rápidamente, conocer las trayectorias y fechas clave es vital para proteger tu hogar y anticiparte al peligro.

La temporada de huracanes 2026 se perfila como una de las más activas de la década, con proyecciones que superan la media de los últimos años .

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las estimaciones presentadas en el XXI Seminario Internacional de Huracanes en Mérida, se espera que al menos cinco ciclones tropicales toquen tierra en territorio mexicano durante este ciclo .

Según explica Fabián Vázquez Romaña (especialista en meteorología), este pronóstico se basa en el análisis de registros históricos y en las condiciones actuales de temperatura en la superficie del mar, las cuales favorecen el fortalecimiento de los sistemas.

¿Cuántos huracanes se esperan en el Pacífico y Atlántico?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, la formación de sistemas en el océano Pacífico se estima entre 15 y 20 fenómenos, mientras que para el Atlántico se proyectan entre 14 y 19 .

La atribución de este incremento en la actividad responde a la transición térmica de los océanos, lo que podría derivar en que al menos cuatro o cinco ciclones por cada costa alcancen categorías mayores (niveles 3, 4 o 5) en la escala Saffir-Simpson . Esto representa un peligro concreto para la infraestructura y la seguridad de los habitantes en zonas vulnerables.

El calendario oficial de actividades meteorológicas establece el inicio de la temporada en el Pacífico para el 15 de mayo, mientras que, en el Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe, la fecha de inicio es el 1 de junio .

Según señala el titular de Meteorología del SMN, Rafael Trejo Vázquez, la naturaleza presenta escenarios impredecibles, pero la estadística de los últimos 50 años confirma que México recibe un promedio de 5.4 impactos anuales.

¿Qué estados de México tienen más riesgo ante la temporada de huracanes 2026?

En este contexto, los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Quintana Roo se mantienen como las entidades con mayor probabilidad de recibir un impacto directo .

Para este año, la nomenclatura de los primeros sistemas ya está definida. En el Pacífico, los sistemas iniciales recibirán los nombres de “Amanda”, “Boris” y “Cristina”; por su parte, en el Atlántico la lista comienza con “Arthur”, “Bertha” y “Cristóbal”. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el monitoreo constante de estos nombres es vital para la difusión de alertas tempranas, permitiendo que la población en puntos neurálgicos, como la Península de Yucatán, tome medidas preventivas antes del pico de actividad en agosto y septiembre.

Protección Civil emite recomendaciones ante la temporada de huracanes que está por llegar

Ante la previsión de una temporada intensa, las autoridades de Protección Civil destacan la importancia de fortalecer la cultura de prevención. De acuerdo con el organismo internacional Access Now (Sección de Gestión de Riesgos), el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas permite actualmente modelos más precisos para anticipar trayectorias y zonas de inundación.

Según especialistas presentes en el seminario de Mérida, estas innovaciones son fundamentales para reducir el tiempo de respuesta y mejorar la precisión de las evacuaciones en comunidades costeras.

"Es fundamental almacenar agua potable, alimentos no perecederos y seguir puntualmente los reportes oficiales", instó el SMN en su comunicado más reciente. La recomendación de los expertos se centra en no subestimar las depresiones tropicales, ya que el cambio climático altera la velocidad con la que un sistema puede intensificarse a huracán de gran categoría.

De acuerdo con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC), la resiliencia ante el impacto de estos cinco ciclones previstos para 2026 dependerá directamente de la coordinación entre los sistemas de alerta temprana y la preparación familiar previa al inicio de las lluvias en junio.

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