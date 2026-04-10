Estado que no tendrá clases durante dos semanas en abril 2026

Mientras en gran parte del país las actividades escolares ya han retomado su ritmo habitual tras el periodo de Semana Santa, en una entidad de México el calendario marca una pausa distinta que llama la atención de padres de familia y estudiantes.

Se trata de un ajuste que rompe con la dinámica nacional y que, lejos de significar más días de descanso, responde a una tradición profundamente arraigada en la vida cultural y social de la región.

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Estudiantes de Aguascalientes no tendrán clases por dos semanas

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto de Educación de Aguascalientes, será a partir del 20 de abril cuando inicie un periodo vacacional de 14 días para alumnos de educación básica, el cual se extenderá hasta el 4 de mayo, esta pausa aplica tanto para escuelas públicas como privadas de nivel preescolar, primaria y secundaria.

A diferencia de lo que ocurre en el resto del país, donde las vacaciones de Semana Santa abarcan más días, en Aguascalientes únicamente se suspenden clases durante Jueves y Viernes Santos. Esto implica que, mientras otras entidades ya disfrutaban de un receso prolongado, los estudiantes de este estado continuaron con sus actividades académicas de manera regular.

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Aguascalientes se alista para la Feria Nacional de San Marcos

La razón detrás de este calendario diferenciado no es nueva ni improvisada. Se trata de una medida que ha sido implementada en ciclos escolares anteriores con el objetivo de coincidir con uno de los eventos más importantes de la entidad: la Feria Nacional de San Marcos. Esta celebración, considerada la más relevante del estado, reúne cada año una amplia oferta de actividades culturales, exposiciones comerciales, espectáculos y conciertos.

Con este ajuste, las autoridades educativas buscan que los estudiantes puedan participar en las actividades sociales y culturales sin afectar el cumplimiento del ciclo escolar. Así, aunque el periodo vacacional ocurre en fechas distintas al resto del país, no representa una ampliación de días de descanso, sino una reorganización del calendario para adaptarse a las tradiciones locales.

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