En México existe una forma de certificar competencias a través del Acuerdo 286, pero ¿Qué es exactamente?

La titulación es un proceso fundamental para completar varios años de estudio y dedicación, por lo que los caminos tradicionales no siempre son accesibles para todos los mexicanos.

No te pierdas: Sábado frío y con posible lluvia dispersa para Guadalajara

Por lo que existe una alternativa más que facilita no solo a las personas que no han finalizado sus estudios, sino también a todas las personas que tienen una buena experiencia laboral en cualquier área sin necesidad de realizar un plan de estudios completo.

¿Qué es el Acuerdo 286 y cómo facilita la titulación en México?

El Gobierno de México menciona, que el Acuerdo 286 es una serie de lineamientos que establecen reglas y criterios generales, así como procedimientos y requisitos, que regulan el derecho de las personas a acreditar sus conocimientos parciales o terminales en un determinado nivel educativo adquiridos de manera autodidacta, a través de la experiencia laboral, que permitan establecer un determinado nivel educativo dentro del Sistema Educativo Nacional .

Esto facilita la acreditación de los conocimientos de las personas que los han adquirido de manera autodidacta o a través de la experiencia laboral, se valora que tengan habilidades, conocimientos y destrezas dentro del área en la que se desempeñan, por lo que da oportunidad a las personas que por algún motivo no concluyeron su educación básica, media y superior .

¿Dónde y cómo puedes realizar la titulación bajo el Acuerdo 286?

Para realizar este trámite debes acercarte o tramitarlo en línea con las instituciones que están certificadas por la SEP, como CENEVAL, CONAIP, CACEP, o puedes acudir directamente a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Reválida (DGAIR).

Si quieres saber más sobre el proceso, puedes acceder al enlace que te proporciona el Gobierno de México para iniciar tu trámite y ver si el área en la que te desempeñas está disponible: https://dgair.sep.gob.mx/atrabajo_286

El proceso consta de evaluaciones escritas, orales y prácticas:

Primero debes seleccionar el perfil educativo y la institución evaluadora autorizada.

Debes agendar y enviar las evaluaciones.

Tramitar el certificado, ya sea de título secundario o profesional.

Finalmente recibe tu documento.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA