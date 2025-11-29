Qué es el vórtice polar y qué estados del país se verán afectados

La UNAM emitió una advertencia sobre la posible influencia del vórtice polar en territorio mexicano, un fenómeno atmosférico que podría generar un descenso notable de las temperaturas en diversas entidades del país.

Especialistas señalan que los efectos iniciales podrían comenzar a percibirse en los próximos días.

¿Qué es el vórtice polar?

Víctor Torres, investigador posdoctoral del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, detalló que el vórtice polar consiste en un cinturón de vientos intensos que circunda el Polo Norte en las capas superiores de la atmósfera, tanto en la troposfera como en la estratosfera.

En esta última —que se extiende aproximadamente entre los 10 y 50 kilómetros sobre la superficie terrestre— se genera el vórtice polar estratosférico, cuya interacción con niveles atmosféricos inferiores puede influir significativamente en el clima de regiones de latitud media, como ocurre en gran parte de Norteamérica.

De manera periódica ocurre el calentamiento súbito estratosférico (CSE), un evento en el que la temperatura del Ártico aumenta de forma abrupta. Esto puede debilitar, dividir o desplazar el vórtice polar y alterar el clima durante un periodo de 10 a 30 días, mientras la atmósfera recupera su equilibrio.

El calentamiento actual fue identificado a inicios de noviembre, por lo que sus efectos podrían comenzar a sentirse durante la próxima semana.

¿Qué estados podrían verse afectados por el vórtice polar en México?

En Estados Unidos, este fenómeno coincide con el periodo de Thanksgiving, lo que podría complicar los viajes debido a posibles tormentas de nieve. Sin embargo, en México los efectos serían más indirectos y dependerán del comportamiento de la corriente en chorro y los sistemas frontales.

Las zonas más susceptibles a cambios de clima por el vórtice polar son el Golfo de México —incluido Veracruz—, el Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán.

Aun así, el descenso de temperatura podría sentirse en estados del norte y centro del país, entre ellos:

Chihuahua

Durango

Tamaulipas

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Tlaxcala.

