Frente frío 17 dejará bajas temperaturas y heladas en estos estados

Un ambiente de frío intenso, con temperaturas que oscilarán entre -5 y -10 grados Celsius, se mantendrá durante este fin de semana en diversas regiones del norte y centro del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones más severas se esperan en zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que el descenso térmico también alcanzará entidades del centro como Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua anticipó que, durante la madrugada del domingo, las áreas montañosas de Chihuahua y Durango registrarán temperaturas mínimas entre -10 y -5 grados, acompañadas de heladas.

¿Qué estados se verán más afectados por bajas temperaturas?

De acuerdo con su monitoreo, Conagua prevé valores de -5 a 0 grados, también con posibilidad de heladas, en zonas altas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Para entidades como Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca, el pronóstico indica temperaturas de 0 a 5 grados en sus regiones serranas.

Además del ambiente gélido, se espera que diversos sistemas atmosféricos —incluidos canales de baja presión, la entrada de humedad del océano Pacífico y del golfo de México, la aproximación del frente frío número 17, una línea seca y la corriente en chorro subtropical— generen condiciones para intervalos de chubascos. Las lluvias podrían presentarse en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo, especialmente durante la tarde y noche.

Fuertes vientos afectarán al norte, centro y sur del país este fin de semana

El organismo también prevé viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec; así como de componente sur con rachas de 40 a 60 km/h en Nuevo León y Tamaulipas; rachas de 30 a 50 km/h en el norte de Veracruz; de 40 a 60 km/h y posible formación de torbellinos durante la noche en el norte de Coahuila, y rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Quintana Roo.

Adicionalmente, se pronostica oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, costas de Tamaulipas y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso del día.

Las precipitaciones previstas para este día podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Los vientos mencionados podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, de la Conagua y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

El SMN explicó que el sistema será provocado por la expansión del frente frío número 16 con características de estacionario por el oeste del mar Caribe, por ello, se prevé que la masa de aire polar que lo impulsó modifique gradualmente sus características térmicas.

