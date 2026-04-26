Este domingo 26 de abril se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), de acuerdo con el último reporte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), publicado anoche. Esta situación ha llevado a las autoridades a implementar el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

En su última actualización, el organismo indicó que, con el objetivo de disminuir los riesgos a la salud de la población y reducir la emisión de contaminantes, este domingo se mantendrán las medidas de restricción a la circulación, así como las recomendaciones para reducir la exposición al aire contaminado.

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¿Por qué aplica el Doble Hoy No Circula este domingo?

El organismo señaló que, hasta las 17:00 horas, “las condiciones meteorológicas fueron adversas para la dispersión de contaminantes”, debido a que el sistema anticiclónico que provocó la activación de la contingencia mantuvo viento débil con dirección predominante hacia la porción noroeste del Valle de México, donde se registraron las concentraciones más altas del día.

De acuerdo con los modelos de pronóstico meteorológico, este domingo continuarán condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes en la porción central del país, con estabilidad atmosférica, ventilación limitada, viento débil con dirección variable e intensa radiación solar.

La CAMe advirtió que estos factores favorecerán una acumulación significativa de contaminantes, lo que se reflejará en una calidad del aire de mala a muy mala.

La Zona Metropolitana del Valle de México se compone de la Ciudad de México y 60 municipios colindantes, donde habitan cerca de 20 millones de personas. Las autoridades activan la contingencia ambiental cuando el índice de calidad del aire supera el máximo permitido, es decir, 150 puntos.

¿Qué vehículos no circulan este domingo 26 de abril en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que este domingo los siguientes vehículos deberán suspender su circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos con permisos de circulación, con pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras; a todos ellos les aplica la misma restricción que a los vehículos con holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea par.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con los incisos 1), 2) y 3) tendrán restricción de las 10:00 a las 22:00 horas.

Autos que no circulan este domingo 26 de abril en la Zona Metropolitana del Valle de México. ESPECIAL

¿A qué hora sale la siguiente actualización de la CAMe sobre la contingencia ambiental?

La CAMe, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y el Estado de México emitirán su decisión de mantener o no la Fase 1 de la contingencia este domingo a las 10:00 horas.

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MB

