Este domingo 26 de abril se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), de acuerdo con el último reporte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), publicado anoche. Esta situación ha llevado a las autoridades a implementar el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).En su última actualización, el organismo indicó que, con el objetivo de disminuir los riesgos a la salud de la población y reducir la emisión de contaminantes, este domingo se mantendrán las medidas de restricción a la circulación, así como las recomendaciones para reducir la exposición al aire contaminado.El organismo señaló que, hasta las 17:00 horas, “las condiciones meteorológicas fueron adversas para la dispersión de contaminantes”, debido a que el sistema anticiclónico que provocó la activación de la contingencia mantuvo viento débil con dirección predominante hacia la porción noroeste del Valle de México, donde se registraron las concentraciones más altas del día.De acuerdo con los modelos de pronóstico meteorológico, este domingo continuarán condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes en la porción central del país, con estabilidad atmosférica, ventilación limitada, viento débil con dirección variable e intensa radiación solar.La CAMe advirtió que estos factores favorecerán una acumulación significativa de contaminantes, lo que se reflejará en una calidad del aire de mala a muy mala.La Zona Metropolitana del Valle de México se compone de la Ciudad de México y 60 municipios colindantes, donde habitan cerca de 20 millones de personas. Las autoridades activan la contingencia ambiental cuando el índice de calidad del aire supera el máximo permitido, es decir, 150 puntos.La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que este domingo los siguientes vehículos deberán suspender su circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas: La CAMe, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y el Estado de México emitirán su decisión de mantener o no la Fase 1 de la contingencia este domingo a las 10:00 horas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB