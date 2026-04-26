Contingencia ambiental: Hoy No Circula este domingo 26 de abril en CDMX y Edomex

Este domingo 26 de abril, la Comisión Ambientan de la Megalópolis determinó la aplicación extraordinaria del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México debido a la prevalencia de contaminantes que ayer motivaron la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental.El comunicado de la dependencia donde se informe de la suspensión, mantenimiento o incremente de la fase 1 de contingencia ambiental será emitido a las 10:00 horas.La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "buena" y con un nivel de riesgo "bajo", aunque con la presencia de contaminantes O₃, NO₂, SO₂, CO, PM₁₀, PM₂.₅Todas las estaciones de monitoreo reportaban una calidad del aire buena. Un cambio sustancial respecto al día de ayer, cuando a las 17:00 horas un sistema anticiclónico provocó el estancamiento de la contaminación en la zona noroeste del Valle de México.No obstante, los pronósticos alertaban de viento débil con dirección variable, lo que podría propiciar el empeoramiento del ambiente.El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.