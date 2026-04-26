Contingencia ambiental: Hoy No Circula este domingo 26 de abril en CDMX y Edomex

Este domingo 26 de abril, la Comisión Ambientan de la Megalópolis determinó la aplicación extraordinaria del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México debido a la prevalencia de contaminantes que ayer motivaron la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

El comunicado de la dependencia donde se informe de la suspensión, mantenimiento o incremente de la fase 1 de contingencia ambiental será emitido a las 10:00 horas.

¿Qué autos no circulan hoy?

Vehículos con holograma 0 o 00, engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0.

Vehículos con holograma 2, permiso para circular sin placas, coches antiguos, de demostración, con pase turístico y placas foráneas (diferentes a las de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala).

Autos que sí circulan pese a la contingencia ambiental

Vehículos eléctricos e híbridos

Autos con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma 0 o 00 vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa diferente a 5 o 6.

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Las motocicletas están exentas de la Fase I.

La Fase 1 de contingencia Ambiental por ozono se activó el sábado a las 14:00 horas. SUN/C. Mejía

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "buena" y con un nivel de riesgo "bajo", aunque con la presencia de contaminantes O₃, NO₂, SO₂, CO, PM₁₀, PM₂.₅

Todas las estaciones de monitoreo reportaban una calidad del aire buena. Un cambio sustancial respecto al día de ayer, cuando a las 17:00 horas un sistema anticiclónico provocó el estancamiento de la contaminación en la zona noroeste del Valle de México.

No obstante, los pronósticos alertaban de viento débil con dirección variable, lo que podría propiciar el empeoramiento del ambiente.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula con la UMA 2026?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.