Ante las críticas por la estrategia de seguridad, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió los resultados del gobierno anterior con 95 mil detenidos. Más allá de las cifras, la Mandataria lanzó un contundente mensaje contra los jueces que favorecen a criminales, advirtiendo que sus decisiones serán investigadas por el nuevo órgano disciplinario.

Combate a cárteles "no es tarea terminada": García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que "no es una tarea terminada" el combate a los cárteles y destacó la detención de integrantes de diversos grupos de la delincuencia.

En la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este 16 de junio en Palacio Nacional, García Harfuch dijo que "es difícil hablar de colusión" con la delincuencia en el sexenio pasado .

"Han sido de todos los grupos, de todos los cárteles, pero no solo de todos los cárteles, también de todas las facciones. Igual las acciones que se hicieron con intercambio de información de Estados Unidos también han sido en contra de todos los grupos; es decir, no es de un grupo y a otro no, también de todos los grupos han sido extraditados o expulsados a Estados Unidos de todas las facciones.

“Entonces, es difícil hablar de una colusión o de una omisión por parte del gobierno cuando hay estos resultados . Los resultados en materia de seguridad son muy medibles”.

"Este tipo de información que damos, de ninguna manera estamos diciendo que es una tarea terminada o que ya no hay nada que hacer; todo lo contrario, se presentan los avances para que la ciudadanía conozca los avances, pero falta muchísimo por hacer, mucha gente por detener y laboratorios por destruir", dijo el titular de la SSPC.

Mencionó que en el sexenio anterior, "cuando se habla de una colusión por parte de algún grupo delictivo, de un grupo, de un cártel", hubo varias detenciones "sumamente relevantes".

Indicó que en el gobierno de López Obrador se actuó en contra del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco, del cártel del Golfo y en Guanajuato.

"Entonces todo esto es muy medible. Uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, facción 'Chapitos', fue detenido en el sexenio pasado y extraditado a Estados Unidos por el gobierno de México", dijo el titular de la SSPC.

¿Qué significa la frase "abrazos, no balazos" para Sheinbaum?

Por su lado, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la frase "abrazos, no balazos" no quiere decir "que estemos cruzados de brazos" .

La Presidenta mencionó que van 95 mil 19 personas detenidas y 39 relevantes de todos los cárteles en el gobierno pasado: "Esta narrativa de que ahí había colusión. Pero además, dicha de quien sí tenía colusión, porque es público y notorio la colusión que había en el periodo de Calderón con García Luna".

Sobre amparos para beneficiar a delincuentes, Claudia Sheinbaum indicó que en el caso de que un juez o jueza otorgue una suspensión, se solicita de inmediato al Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial que investigue el caso.

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA