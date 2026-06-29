Este es el nivel del Lago de Chapala al cierre de junio

El agua que sale de tu grifo depende directamente de este gigante natural. Con el inicio del temporal de lluvias de 2026, conocer el nivel actual del Lago de Chapala es vital para saber si el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) enfrentará recortes o gozará de tranquilidad hídrica este año.

De acuerdo con la última actualización de la Comisión Estatal del Agua (CEA), al 26 de junio de 2026, el embalse más grande de México se ubica al 65.97 por ciento de su capacidad total .

Esta cifra representa un volumen de almacenamiento de 5 mil 209.78 millones de metros cúbicos, situándose en la cota 95.42 , lo que significa un respiro significativo tras los meses de intenso calor.

El impacto de La Niña y el estiaje superado

A diferencia de años anteriores, el Lago de Chapala logró resistir favorablemente la reciente temporada de estiaje en Jalisco, alejándose de los escenarios críticos que encendieron alertas en el pasado.

Especialistas ambientales atribuyen este comportamiento a las condiciones climáticas generadas por el fenómeno de “La Niña”, el cual ayudó a mitigar las temperaturas extremas y redujo la evaporación superficial.

Además, la excelente recuperación obtenida durante el temporal de lluvias de 2025 permitió que el ecosistema iniciara este 2026 con un “colchón” hídrico histórico que garantizó la estabilidad de la cuenca.

Aunque las primeras tormentas ya han bañado a la región, el incremento real en los niveles de almacenamiento suele observarse de manera gradual durante los meses de julio y agosto.

El papel crucial del Río Lerma en la recuperación

Las precipitaciones iniciales de junio sirven primero para saturar la tierra reseca de las montañas circundantes, preparando el terreno ideal para que los escurrimientos mayores lleguen al vaso lacustre.

El verdadero motor de recuperación para las próximas semanas será el Río Lerma, considerado históricamente como el principal afluente natural y la mayor fuente de vida de este cuerpo de agua.

Las fuertes lluvias que caen a lo largo de esta cuenca tardan varios días en escurrir por los cauces antes de reflejarse de manera contundente en la cota oficial del lago.

El monitoreo constante por parte de la CEA y la Conagua resulta vital, ya que de este inmenso cuerpo de agua depende el suministro diario para millones de habitantes.

Abasto garantizado para la metrópoli

Actualmente, el complejo sistema de acueductos permite que el líquido vital llegue a más de tres millones de personas que habitan en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Esta infraestructura cubre aproximadamente el 60 por ciento del suministro de agua potable de la metrópoli, consolidando al lago como una pieza estratégica para la estabilidad urbana y económica.

Con los pronósticos meteorológicos apuntando a la continuidad de las precipitaciones durante el verano, se espera que el volumen del embalse comience una curva ascendente más pronunciada próximamente.

Las autoridades mantienen un optimismo moderado para garantizar el abasto, pero reiteran el llamado a la ciudadanía para mantener un consumo responsable del recurso hídrico desde sus hogares.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del CEA

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