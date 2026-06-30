¿Dónde no se suspenderá el trabajo en oficinas este 30 de junio?

Este martes 30 de junio, la Selección Mexicana juega en el Mundial 2026. Aunque el gobierno anunció la suspensión de labores en oficinas, la medida no aplica para todos. Descubre si tendrás que presentarte a tu lugar de trabajo o si podrás disfrutar del partido haciendo home office.

El decreto oficial y su verdadero alcance

Para entender a fondo esta situación, es fundamental revisar el reciente decreto publicado por la presidenta Claudia Sheinbaum a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual detalla las medidas administrativas para esta fecha tan esperada por los aficionados.

El documento oficial establece lineamientos especiales debido a la celebración del cuarto partido del equipo nacional en el torneo de la FIFA, correspondiente a los dieciseisavos de final, un evento que ha captado la atención de todo el país.

La euforia por este encuentro deportivo ha generado bastante confusión entre los trabajadores mexicanos, quienes se preguntan constantemente en redes sociales si este día se considera un feriado nacional obligatorio para todos los sectores laborales.

La respuesta corta y directa es no; el martes 30 de junio no fue decretado como un día festivo oficial en todo el territorio nacional, sino que se trata de una medida administrativa enfocada principalmente en temas de movilidad urbana.

El objetivo principal de esta decisión gubernamental es contribuir a la seguridad vial y aligerar el intenso tránsito que se espera en la Ciudad de México, ya que la capital será la sede de este gran encuentro deportivo.

Por ello, se autorizó oficialmente que los trabajadores de la Administración Pública Federal ubicados en la capital implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral durante esta jornada mundialista.

¿Quiénes están obligados a mantener el trabajo presencial?

Sin embargo, el enfoque principal de esta nota es aclarar exactamente dónde no se suspenderá el trabajo en oficinas y quiénes son los empleados que deberán cumplir con su jornada presencial habitual sin excepciones.

En primer lugar, el decreto estipula que la suspensión no aplica para aquellas actividades que, por su propia naturaleza, exigen la presencia física ineludible de las personas servidoras públicas en sus respectivas áreas de trabajo.

Esto significa que los servicios públicos esenciales, la atención de situaciones urgentes o extraordinarias y el cumplimiento de atribuciones institucionales críticas continuarán operando con total normalidad para garantizar el bienestar de la población.

Si laboras en áreas operativas de seguridad, salud, protección civil o atención directa y urgente al ciudadano dentro del gobierno federal, tu asistencia física a las oficinas sigue siendo estrictamente requerida por las autoridades.

En cuanto al sector privado y social, el gobierno federal únicamente emitió una solicitud o recomendación formal para permitir el trabajo a distancia, pero de ninguna manera constituye una obligación legal para los empleadores.

El sector privado y los estados fuera de la capital

Las empresas privadas tienen la total libertad y autonomía de decidir si otorgan esta facilidad a sus empleados en actividades administrativas no esenciales o si mantienen sus operaciones regulares de forma presencial en las oficinas.

Además, es sumamente importante destacar que esta medida administrativa está focalizada de manera exclusiva en la capital del país, debido a que el partido de futbol se realizará físicamente en el Estadio Sede CDMX.

Por lo tanto, los trabajadores de dependencias federales y de empresas privadas que se encuentren ubicadas en otros estados de la República Mexicana deberán presentarse a laborar sin ningún tipo de cambio en sus horarios habituales.

Para que no te quede ninguna duda sobre tu situación laboral durante este evento deportivo, a continuación te presentamos una lista de recomendaciones que debes tomar en cuenta antes del silbatazo inicial.

Verifica tu sector: Confirma si tu labor es considerada un servicio público esencial que requiera presencia física.

Confirma si tu labor es considerada un servicio público esencial que requiera presencia física. Consulta con Recursos Humanos: Pregunta si tu empresa privada adoptará la recomendación oficial de trabajo a distancia.

Pregunta si tu empresa privada adoptará la recomendación oficial de trabajo a distancia. Revisa tu ubicación: Recuerda que fuera de la capital mexicana, todas las actividades laborales continuarán de forma habitual.

Estos puntos resumen a la perfección las excepciones del decreto, dejando claro que la paralización de actividades no es generalizada y que la economía del país, así como los servicios básicos, no pueden detenerse por completo.

Mantener la continuidad de los servicios es vital para el país, así que, antes de preparar las botanas para el partido, asegúrate de confirmar con tus superiores cuál será el esquema de trabajo que te corresponde este histórico martes.

CT