¿A qué hora lloverá hoy en Guadalajara? El pronóstico para este 29 de junio

Si planeas salir de casa este lunes, no olvides el paraguas. Las condiciones climáticas impactarán tu rutina, pues se anticipan precipitaciones intensas y un ambiente bochornoso que pondrán a prueba la movilidad urbana.

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece este 29 de junio de 2026 con cielo nublado y clima templado. Las autoridades emitieron avisos importantes por la inestabilidad atmosférica que dominará la jornada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas en Jalisco oscilarán entre los 17 grados como mínima y 28 grados por la tarde. Este contraste térmico generará una notable sensación de bochorno.

La Conagua advierte una probabilidad de lluvia del 87 por ciento para la metrópoli . Las precipitaciones iniciarán como lloviznas matutinas, intensificándose gradualmente conforme avance el reloj hacia la noche.

Este fenómeno responde a canales de baja presión y al ingreso de humedad del Pacífico. Ambos sistemas interactúan sobre el occidente, creando el escenario ideal para tormentas eléctricas dispersas.

¿A qué hora comienzan las lluvias fuertes?

Los modelos meteorológicos indican que los chubascos más intensos azotarán la ciudad a partir de las 18:00 horas . Durante este lapso, no se descarta la caída de granizo en algunos sectores.

Además del agua, se esperan ráfagas de viento de hasta 36 kilómetros por hora. Esta situación eleva el riesgo de caída de ramas y fallas eléctricas en diversas colonias tapatías.

Protección Civil recomienda a los automovilistas extremar precauciones al volante. El pavimento mojado y la visibilidad reducida aumentan históricamente los accidentes viales en avenidas como López Mateos y Lázaro Cárdenas.

Asimismo, se hace un llamado urgente a evitar el cruce de pasos a desnivel. El acumulado de agua podría generar encharcamientos severos, poniendo en riesgo a transeúntes y conductores.

El clima en otras regiones de Jalisco

Mientras la capital lidia con las tormentas, otras zonas enfrentan escenarios complejos. En Puerto Vallarta, el termómetro alcanzará los 34 grados Celsius, combinando calor extremo con riesgo de descargas eléctricas.

Por su parte, Lagos de Moreno registra hoy el mayor riesgo meteorológico estatal. Se pronostican acumulados de lluvia superiores a 25 milímetros y vientos que superarán los 40 kilómetros por hora.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) sugiere a la población consultar únicamente canales oficiales. Las condiciones atmosféricas son dinámicas y los pronósticos pueden actualizarse de un momento a otro.

Para los usuarios del transporte público, es aconsejable anticipar traslados. Las demoras en el servicio de Macrobús y Tren Ligero suelen ser habituales cuando las tormentas azotan la ciudad.

Recomendaciones para el resto de la semana

Este patrón de inestabilidad no será exclusivo de este lunes. Se prevé que las lluvias continúen los próximos días , manteniendo la humedad y los cielos grises como una constante.

Revisar azoteas y limpiar alcantarillas en casa puede evitar filtraciones. Mantener la calma, planificar rutas y llevar protección contra el agua será tu mejor estrategia para esta semana lluviosa.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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