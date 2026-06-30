La crisis interna que sacude los cimientos de la institución prendaria más antigua del país está por escribir un capítulo decisivo. Este próximo 1 de julio de 2026, el movimiento de huelga en el Nacional Monte de Piedad alcanza formalmente los nueve meses de duración, consolidándose como uno de los paros de actividades más prolongados en la historia del sector financiero contemporáneo en la República Mexicana.De acuerdo con reportes de medios nacionales, las mesas de diálogo entre los representantes de la administración de la institución y los líderes del Sindicato Nacional de Empleados del Nacional Monte de Piedad continúan registrando momentos de alta tensión, sin lograr un punto medio definitivo que permita retirar las banderas rojinegras de las fachadas.El conflicto, que estalló de manera oficial tras el fracaso en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), mantiene paralizadas a cientos de sucursales en todo el territorio nacional. Los mediadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) han intensificado las convocatorias a reuniones extraordinarias urgentes en la capital del país, buscando destrabar los puntos más complejos del pliego petitorio antes de que concluya el actual periodo operativo.¿Por qué se mantiene el estancamiento tras casi tres trimestres de negociaciones formales bajo la supervisión de las autoridades laborales? La disputa central gira en torno a la viabilidad económica futura de la institución. Los directivos de la junta patronal sostienen de manera firme que las prestaciones actuales contempladas en el contrato de los trabajadores sindicalizados representan una carga financiera insostenible ante la competencia de las casas de empeño privadas y las plataformas de microcrédito digital. Por su parte, la dirigencia sindical argumenta que las propuestas patronales atentan de manera directa contra los derechos adquiridos de la fuerza laboral, acusando a la administración de pretender realizar despidos masivos injustificados y una reducción drástica de las jubilaciones vigentes. El sindicato exige un incremento salarial acorde a los niveles inflacionarios registrados en el país y el respeto absoluto a las plazas laborales existentes.Las negociaciones actuales se han concentrado de forma específica en el rediseño técnico del tabulador de salarios y en la flexibilización de las jornadas laborales en las sucursales de menor afluencia. No obstante, cada propuesta de ajuste presentada por las autoridades de la STPS ha sido rechazada consecutivamente por alguna de las partes, prolongando el limbo administrativo que afecta tanto a los asalariados como a los clientes. La institución ha señalado que los términos de los contratos se congelan administrativamente en cuanto a la pérdida de prendas, pero es fundamental realizar los refrendos correspondientes por los medios digitales indicados para mantener el estatus regular de la cuenta.No, las leyes laborales de la República Mexicana estipulan de forma estricta que durante un movimiento de huelga validado por las autoridades judiciales no se permite el ingreso de personal para realizar actividades comerciales ordinarias en los inmuebles bajo resguardo sindical.JM