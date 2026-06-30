Así van las negociaciones en Nacional Monte de Piedad tras nueve meses de huelga

La crisis interna que sacude los cimientos de la institución prendaria más antigua del país está por escribir un capítulo decisivo. Este próximo 1 de julio de 2026, el movimiento de huelga en el Nacional Monte de Piedad alcanza formalmente los nueve meses de duración, consolidándose como uno de los paros de actividades más prolongados en la historia del sector financiero contemporáneo en la República Mexicana.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, las mesas de diálogo entre los representantes de la administración de la institución y los líderes del Sindicato Nacional de Empleados del Nacional Monte de Piedad continúan registrando momentos de alta tensión, sin lograr un punto medio definitivo que permita retirar las banderas rojinegras de las fachadas.

El conflicto, que estalló de manera oficial tras el fracaso en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), mantiene paralizadas a cientos de sucursales en todo el territorio nacional. Los mediadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) han intensificado las convocatorias a reuniones extraordinarias urgentes en la capital del país, buscando destrabar los puntos más complejos del pliego petitorio antes de que concluya el actual periodo operativo.

Las posturas encontradas: Contrato Colectivo de Trabajo y viabilidad financiera

¿Por qué se mantiene el estancamiento tras casi tres trimestres de negociaciones formales bajo la supervisión de las autoridades laborales? La disputa central gira en torno a la viabilidad económica futura de la institución. Los directivos de la junta patronal sostienen de manera firme que las prestaciones actuales contempladas en el contrato de los trabajadores sindicalizados representan una carga financiera insostenible ante la competencia de las casas de empeño privadas y las plataformas de microcrédito digital.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Por su parte, la dirigencia sindical argumenta que las propuestas patronales atentan de manera directa contra los derechos adquiridos de la fuerza laboral, acusando a la administración de pretender realizar despidos masivos injustificados y una reducción drástica de las jubilaciones vigentes. El sindicato exige un incremento salarial acorde a los niveles inflacionarios registrados en el país y el respeto absoluto a las plazas laborales existentes.

Las negociaciones actuales se han concentrado de forma específica en el rediseño técnico del tabulador de salarios y en la flexibilización de las jornadas laborales en las sucursales de menor afluencia . No obstante, cada propuesta de ajuste presentada por las autoridades de la STPS ha sido rechazada consecutivamente por alguna de las partes, prolongando el limbo administrativo que afecta tanto a los asalariados como a los clientes.

Guía de acción rápida y tips informativos para usuarios del Monte de Piedad durante la huelga

Monitorea tu fecha de vencimiento: Consulta de forma periódica tu boleta de empeño en la aplicación digital o portal web oficial para conocer con exactitud el límite de tus obligaciones.

Consulta de forma periódica tu boleta de empeño en la aplicación digital o portal web oficial para conocer con exactitud el límite de tus obligaciones. Utiliza los canales de pago alternos: Realiza tus abonos obligatorios de refrendo a través de la banca móvil o en los establecimientos de autoservicio autorizados por la institución.

Realiza tus abonos obligatorios de refrendo a través de la banca móvil o en los establecimientos de autoservicio autorizados por la institución. Conserva tus boletas en físico: Guarda tus documentos originales de empeño en un lugar seguro y seco; estos papeles serán indispensables para reclamar tus prendas una vez que concluya el conflicto.

Guarda tus documentos originales de empeño en un lugar seguro y seco; estos papeles serán indispensables para reclamar tus prendas una vez que concluya el conflicto. Evita caer en falsas gestorías: Desconfía por completo de personas externas que te ofrezcan tramitar la devolución de tus objetos fuera de los canales oficiales a cambio de comisiones.

Desconfía por completo de personas externas que te ofrezcan tramitar la devolución de tus objetos fuera de los canales oficiales a cambio de comisiones. Revisa las opciones de la competencia regulada: Si requieres liquidez inmediata ante la emergencia actual, acude a opciones alternativas que cuenten con el registro vigente ante la **Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Se generan intereses moratorios sobre mis prendas mientras las sucursales estén cerradas por la huelga?

La institución ha señalado que los términos de los contratos se congelan administrativamente en cuanto a la pérdida de prendas, pero es fundamental realizar los refrendos correspondientes por los medios digitales indicados para mantener el estatus regular de la cuenta.

¿El personal de confianza del Monte de Piedad puede abrir las oficinas para entregar objetos empeñados?

No, las leyes laborales de la República Mexicana estipulan de forma estricta que durante un movimiento de huelga validado por las autoridades judiciales no se permite el ingreso de personal para realizar actividades comerciales ordinarias en los inmuebles bajo resguardo sindical.

JM