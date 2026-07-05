El Nacional Monte de Piedad recordó a sus clientes que, pese a la huelga que mantiene cerradas sus sucursales, los pagos de los préstamos prendarios continúan vigentes y pueden realizarse mediante diferentes canales digitales y establecimientos autorizados.La institución exhortó a los usuarios a mantenerse al corriente para evitar retrasos o la generación de intereses adicionales, ya que las condiciones establecidas en cada contrato permanecen sin modificaciones.No. De acuerdo con el Nacional Monte de Piedad, la huelga no modifica los contratos de empeño.Esto significa que:La huelga comenzó el 1 de octubre de 2025, luego de un conflicto laboral entre la institución y el sindicato, sin que hasta ahora ambas partes hayan alcanzado un acuerdo.Los clientes pueden revisar la fecha de vencimiento de sus préstamos y el estado de sus boletas de empeño mediante las plataformas digitales del Nacional Monte de Piedad.Las opciones disponibles son: En ambas herramientas también es posible consultar saldos y realizar pagos sin acudir a una sucursal.A través del portal Mi Monte Web, los usuarios pueden administrar sus préstamos y efectuar pagos en línea.Si ya cuentas con un registro, solo necesitas ingresar con:En caso de ser un usuario nuevo, deberás crear una cuenta proporcionando:Una vez dentro del sistema podrás consultar tus boletas de empeño y estados de cuenta.La aplicación oficial también permite liquidar o refrendar préstamos de forma rápida.Para pagar desde la app debes:Además, la aplicación permite generar referencias para pagos en tiendas autorizadas y consultar información sobre los préstamos vigentes.Otra alternativa disponible es realizar el pago en cualquier tienda OXXO.Para ello deberás indicar en caja el servicio "Monte de Piedad pagos en línea".Toma en cuenta las siguientes condiciones:Será necesario presentar el número de contrato o el número de referencia, en caso de pagar varios préstamos.Si tienes dudas sobre tus pagos, fechas de vencimiento o el funcionamiento de las plataformas, el Nacional Monte de Piedad habilitó canales especiales de atención para sus clientes:La institución recomienda utilizar únicamente sus canales oficiales para consultar información y evitar fraudes mientras continúe la huelga. EE