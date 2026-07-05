El Nacional Monte de Piedad recordó a sus clientes que, pese a la huelga que mantiene cerradas sus sucursales, los pagos de los préstamos prendarios continúan vigentes y pueden realizarse mediante diferentes canales digitales y establecimientos autorizados.

La institución exhortó a los usuarios a mantenerse al corriente para evitar retrasos o la generación de intereses adicionales, ya que las condiciones establecidas en cada contrato permanecen sin modificaciones.

¿La huelga cambia las condiciones de mi préstamo?

No. De acuerdo con el Nacional Monte de Piedad, la huelga no modifica los contratos de empeño.

Esto significa que:

Se mantienen los plazos acordados.

Los intereses son los establecidos en el contrato original.

El monto a pagar no cambia por la suspensión de actividades.

La huelga comenzó el 1 de octubre de 2025, luego de un conflicto laboral entre la institución y el sindicato, sin que hasta ahora ambas partes hayan alcanzado un acuerdo.

¿Cómo consultar la fecha de tu próximo pago?

Los clientes pueden revisar la fecha de vencimiento de sus préstamos y el estado de sus boletas de empeño mediante las plataformas digitales del Nacional Monte de Piedad.

Las opciones disponibles son:

Mi Monte Web

Mi Monte App

En ambas herramientas también es posible consultar saldos y realizar pagos sin acudir a una sucursal.

Opción 1: Pagar desde Mi Monte Web

A través del portal Mi Monte Web, los usuarios pueden administrar sus préstamos y efectuar pagos en línea.

Si ya cuentas con un registro, solo necesitas ingresar con:

Correo electrónico.

Contraseña.

En caso de ser un usuario nuevo, deberás crear una cuenta proporcionando:

Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Número de tarjeta Monte.

Correo electrónico.

Número de celular.

Una vez dentro del sistema podrás consultar tus boletas de empeño y estados de cuenta.

Opción 2: Realizar el pago desde Mi Monte App

La aplicación oficial también permite liquidar o refrendar préstamos de forma rápida.

Para pagar desde la app debes:

Ingresar a la pantalla principal.

Localizar los empeños próximos a vencer.

Seleccionar "Pagar en línea".

Elegir los contratos que deseas pagar.

Definir si liquidarás el préstamo o realizarás un refrendo.

Seleccionar el método de pago.

Confirmar el importe.

Descargar el comprobante de la operación.

Además, la aplicación permite generar referencias para pagos en tiendas autorizadas y consultar información sobre los préstamos vigentes.

Opción 3: Pagar en OXXO

Otra alternativa disponible es realizar el pago en cualquier tienda OXXO.

Para ello deberás indicar en caja el servicio "Monte de Piedad pagos en línea".

Toma en cuenta las siguientes condiciones:

Pago únicamente en efectivo.

Monto mínimo: 50 pesos.

Monto máximo: 10 mil pesos.

Horario: de 07:00 a 21:00 horas, todos los días.

La comisión por el servicio se encuentra condonada temporalmente.

El pago se refleja prácticamente de inmediato.

Será necesario presentar el número de contrato o el número de referencia, en caso de pagar varios préstamos.

¿Dónde solicitar ayuda?

Si tienes dudas sobre tus pagos, fechas de vencimiento o el funcionamiento de las plataformas, el Nacional Monte de Piedad habilitó canales especiales de atención para sus clientes:

Teléfonos: 55 2629 2790 y 55 8890 9717.

Correo electrónico: servicioaclientes@montepiedad.com.mx.

La institución recomienda utilizar únicamente sus canales oficiales para consultar información y evitar fraudes mientras continúe la huelga.

EE