Estas son las nuevas acciones para combatir la extorsión en la CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció nuevas acciones para combatir la extorsión, entre las que destaca la instalación de cámaras de videovigilancia y botones de pánico en negocios, una nueva campaña de difusión y un pacto contra la extorsión que se firmará en enero de 2026 con diversos sectores de la población.

Adelantó que en los primeros días de enero se llevará a cabo un encuentro con comercios para avanzar en la parte de la instalación de cámaras; además, enfatizó que se buscará incrementar la instalación de botones de emergencia —ya sea físicos o virtuales— para que comerciantes puedan solicitar ayuda.

A un año de la puesta en marcha de la estrategia para frenar este delito —que echó a andar en noviembre de 2024—, Brugada Molina delineó 15 acciones que emprenderá su administración, entre las que destacó la creación de redes vecinales, comerciales y empresariales para prevenir, así como la capacitación a los integrantes de estas redes.

Asimismo, se impulsará una nueva campaña de comunicación con mensajes como "Alza la voz, la Ciudad actúa contra la extorsión" y "Vamos por una Ciudad libre de extorsión".

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina adelantó que se instalarán cámaras en negocios y en los que ya hay esta tecnología se vincularán al C5.

Señaló que ya se están instalando inhibidores de señal en los principales centros penitenciarios de la capital, para evitar la salida de llamadas; dijo que se creará un gabinete especial para la atención de este delito, se coordinarán las investigaciones patrimoniales y financieras en torno a las redes dedicadas a la extorsión y se realizarán acciones operativas y ministeriales, como detenciones, cateos y extinciones de dominio en zonas de alta incidencia.

Como parte de estas acciones, puntualizó que se creará un programa integral de atención y protección a víctimas contra la extorsión y se buscará la armonización del Código Penal y las leyes de la Ciudad al marco federal contra este delito.

Desde noviembre de 2024, cuando se lanzó esta estrategia, a la fecha, se ha logrado la detención de 257 personas relacionadas con este delito, precisó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, quien detalló que, del total de detenciones, 234 fueron por el delito de extorsión, mientras que 23 de ellos fueron por tentativa.

Reducen 13% delitos de alto impacto

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó una reducción de 13% en delitos de alto impacto, de enero a noviembre de este año, respecto al mismo periodo de 2024 en la Ciudad.

Detalló que en este periodo, el homicidio doloso, incluyendo el feminicidio, disminuyó 10%; y el robo de vehículo con y sin violencia, se redujo 14%.

MV