Infonavit: Requisitos para obtener una vivienda si tienes de 20 a 35 años

Lo que resta de este 2025 y el próximo año, el programa "Vivienda para el Bienestar" implementado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), apostará por la juventud a través de mensualidades bajas, créditos accesibles y sobre todo requisitos flexibles, brindándole a jóvenes de 20 a 35 años una excelente oportunidad para lograr el hogar de sus sueños.

Esta estrategia nacional es impulsada por el Gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum e implementada en coordinación con el INFONAVIT, la cual busca garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las familias mexicanas.

Dirigido para los jóvenes trabajadores que buscan independizarse a pesar de sus bajos ingresos, el programa ofrece una superficie mínima de 60 metros cuadrados, representando una opción buena para aquellos que busquen construir su patrimonio sin mensualidades elevadas y sin comprometer su estabilidad económica.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse al programa?

Entre los requisitos y condiciones para conseguir la casa de tus sueños se encuentran:

Tener entre 20 y 35 años.

Tener una antigüedad de al menos 6 meses en tu trabajo actual.

Ganar entre 1 a 2 salarios mínimos (hasta 16 mil 728 pesos mexicanos aproximadamente).

No tener ningún crédito hipotecario activo con INFONAVIT.

Estar afiliado al INFONAVIT y cotizar en el IMSS.

ESPECIAL

¿Cómo me puedo registrar al programa?

Para volverte propietario de tu propio hogar y comenzar a construir tu patrimonio deberás realizar tu registro de inserción al programa en la página oficial de "Mi Cuenta INFONAVIT". Sigue las siguientes indicaciones para iniciar tu incorporación a la iniciativa:

Te puede interesar: Reactivan orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú

Accede al portal digital de "Mi Cuenta Infonavit".

Inicia sesión en tu cuenta y da clic en la sección "Mi perfil".

Selecciona la opción "Actualizar datos de contacto". Revisa que tus datos personales estén actualizados y confirma los cambios.

Si requieres más información al respecto también puedes asistir a tu Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano, en donde podrás recibir asesoría personalizada y gratuita sobre montos, tasas y opciones de vivienda disponibles en el esquema de financiamiento para comenzar con el trámite correspondiente.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV