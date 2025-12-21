Esta semana la Secretaría de Salud (Ssa) descartó que la Influenza A H3N2 subclado K, conocida mediáticamente como "supergripe" represente en este momento un motivo de preocupación para México, e hizo un llamado para reforzar la vacunación.

El H3N2 es una variante del virus de la influenza A, que provoca una infección respiratoria aguda y responsable de la gripe estacional a nivel global. Entre sus síntomas destaca la presencia de fiebre superior a los 39°, dolor muscular y en las articulaciones, tos intensa y persistente, pérdida de apetito, congestión nasal y estornudos.

¿Qué vacunas protegen contra este virus?

En esta temporada decembrina, la Secretaría de Salud ha exhortado a la población a aplicarse las vacunas disponibles en la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 , con el objetivo de protegerse contra infecciones respiratorias estos meses de bajas temperaturas, dependiendo del esquema de vacunación de cada persona.

De acuerdo con la información compartida por el organismo, las dosis que pueden proteger a los ciudadanos de este nuevo virus, proveniente de Reino Unido, son las vacunas que actúan contra el Covid-19, neumococo y la influenza, la cual es tetravalente, es decir, protege contra cuatro cepas del virus: AH1N1, AH3N2 y tipo B.

Estas vacunas son efectivas para reducir los riesgos de contagio, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud de los mexicanos, principalmente de los grupos vulnerables: niñas y niños menores de 5 años, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades de riesgo como diabetes, hipertensión, asma, obesidad mórbida, etc.

¿En dónde se pueden aplicar estas vacunas?

Para aplicarse estas dosis, es necesario asistir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación instalados por personal del sector público médico, es decir, de las instituciones del Sistema Nacional de Salud: Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar, ISSSTE, Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.

Esta campaña de vacunación se llevará a cabo hasta el próximo 3 de abril de 2026 a nivel nacional.

