Durante la temporada navideña en México, el riesgo de acoso y violencia contra las mujeres y niñas aumenta tanto en espacios familiares y comunitarios como oficinas y entornos digitales, advirtió esta semana la organización civil Ola Violeta.

"El espíritu de la Navidad no ahuyenta al del patriarcado, que es el verdadero 'Grinch' de la temporada", apuntó en un comunicado María Elena Esparza Guevara, fundadora de la ONG.

De acuerdo con el reporte 'Guadalupe Reyes... del acoso', difundido el martes pasado, existe una correlación entre mayor convivencia, consumo de alcohol y escenarios de vulnerabilidad para niñas y mujeres durante esta época del año, marcada por celebraciones, posadas y reuniones prolongadas.

Te puede interesar: Infonavit rechaza riesgo en rendimientos de la Subcuenta de Vivienda

La ONG indicó que esta temporada "coincide con mayores riesgos de acoso sexual, hostigamiento, abuso infantil y violencia laboral".

"Las cifras muestran un patrón claro: el incremento del consumo de alcohol y las dinámicas de asimetría de poder en las fiestas generan escenarios donde el acoso no solo ocurre con mayor frecuencia, sino que se normaliza o justifica", afirmó Esparza Guevara.

El reporte avisa que el consumo de alcohol aumenta "hasta seis veces la probabilidad de agresiones físicas por parte de la pareja".

Asimismo, señala que el aumento de convivencia en estas fiestas incrementa hasta en 40 % los riesgos de abuso sexual para las infancias, según datos de la organización Infancia Libre de Abuso Sexual (Ilas).

Además, las cifras de Ilas indican que el 70 % de los abusos sexuales infantiles ocurren en el hogar y son cometidos por familiares cercanos.

Por otro lado, el reporte recapitula datos censales que estiman que más de 10.6 millones de mujeres han vivido ciberacoso, según una encuesta de 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sumado a que un 27 % de las mujeres ha sufrido violencia en el ámbito laboral, de acuerdo con otra encuesta del mismo instituto.

"Muchas mujeres evitan denunciar por miedo a despidos, represalias, conflictos internos o simplemente ser juzgadas como las exageradas y aguafiestas", explicó Esparza Guevara.

Finalmente, la fundadora de la ONG especializada en prevenir el feminicidio emocional alertó que diciembre es también un periodo especialmente riesgoso para niñas que habilitan en entornos donde los abusos pueden ocurrir sin supervisión y sin que las menores tengan posibilidad de pedir ayuda.

"La Navidad no es segura para todas. Miles de niñas no están conviviendo: están sobreviviendo dentro de hogares donde el agresor es alguien cercano, —como ocurre en ocho de cada diez casos—, y donde se les exige portarse bien y ser educadas, en lugar de notar sus señales de miedo" , zanjó la experta.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

