"El Jardinero" aparece en documentos hallados en la cabaña de "El Mencho"

Audias Flores Silva, "El Jardinero", detenido el lunes en Nayarit, aparece en una lista de la llamada "Nómina del Mencho" sobre salida de drogas para los penales estatales que controla el Cártel Nueva Generación (CNG).

Denominada "Salida de Balones", en esta se reporta la entrega de "50 Kuadros (droga)" a "Jardines", el 5 de septiembre de 2025, quien buscaba el liderazgo del mermado grupo criminal.

En este documento elaborado a mano aparecen los principales lugartenientes del CNG señalados como posibles sucesores del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mecho": Juan Carlos Valencia González, "El 03" o "JP"; Audias Flores Silva, "El Jardinero"; Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, "El Sapo".

En el mismo se refleja que todos los operadores, sin importar la cercanía que hayan tenido con "El Mencho", contribuían con las actividades ilícitas del Cártel Nueva Generación.

En este caso, la distribución de drogas en los centros penitenciarios de los estados del país donde tienen el control, registrada en varios de los registros contables obtenidos en febrero pasado tras el abatimiento de Oseguera Cervantes, en las cabañas del municipio de Tapalpa, Jalisco.

En la lista se da cuenta de la entrega de "100 Kuadros" para Juan Carlos Valencia González, hijastro de "El Mencho", identificado por el gobierno de los Estados Unidos como actual líder máximo del Cártel Nueva Generación.

Asimismo, se reportan "50 Kuadros" para Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, "El Sapo", miembro de alto rango y encargado de reclutamiento para aumentar el número de combatientes del grupo criminal.

¿Quién es "El Jardinero"?

Para las agencias de seguridad de los Estados Unidos, Audias Flores Silva, “El Jardinero”, era un operador regional del Cártel Nueva Generación con presencia en los estados de Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Según la DEA, Flores Silva controlaba laboratorios clandestinos en la región central de Jalisco y en el sur de Zacatecas, utilizados para producir metanfetamina y otras drogas ilícitas que se trafican a Estados Unidos. Asimismo, comandaba un número significativo de operativos del CNG contra civiles, agentes policiacos y cárteles rivales en México.

Nacido en Huetamo, uno de los municipios de la convulsa Tierra Caliente michoacana, Flores Silva se desempeñó como jefe de seguridad de "El Mencho" y después se hizo cargo de Nayarit, como responsable de la producción y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

Identificado también con el nombre de Gabriel Raigosa Plascencia, el presunto delincuente se movía entre los estados de Jalisco y Nayarit, según autoridades mexicanas.

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AO

