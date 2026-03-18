Pemex anuncia creación de la Comisión Consultiva del Petróleo

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, anunció la creación de la Comisión Consultiva del Petróleo orientada al análisis estratégico de las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria con la finalidad expresar opiniones y recomendaciones, y que será presidida por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Al participar en la ceremonia por el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Pueblo Viejo, Veracruz, el titular de Pemex indicó que este nombramiento al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es en reconocimiento a su experiencia, trayectoria, liderazgo y profundo nacionalismo.

La Comisión Consultiva del Petróleo será encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas

"Con la anuencia de la Presidenta la República dotaremos a la Dirección General de Petróleos Mexicanos de una Comisión Consultiva del Petróleo orientada al análisis estratégico de las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos con la finalidad expresar opiniones y recomendaciones que apoyen en la toma de decisiones relacionadas con el objeto de Pemex.

"Dicha comisión será presidida por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en reconocimiento experiencia, trayectoria, liderazgo y profundo nacionalismo", dijo entre aplausos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presente en el acto, aceptó este cargo al frente de la Comisión y destacó que el excandidato presidencial ha luchado toda su vida por la soberanía energética y por la democracia en México.

Reconocen a Cuauhtémoc Cárdenas

"Me da mucho gusto que esté con nosotros el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por muchas razones: la primera, 18 de marzo no solo hijo del general (Lázaro Cárdenas), sino que toda su vida se ha dedicado a luchar por la soberanía energética. Segundo, porque nos enseñó allá por 1988 que la lucha por la democracia se construye con el pueblo de México. Cuauhtémoc Cárdenas debería de haber sido el Presidente de la República en 1988, pero ese fraude electoral nos arrebató esa posibilidad, como nos la arrebataron también en el 2006 es con el presidente López Obrador.

"Gracias ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por su lucha por su historia por lo que significa para el país, y además por haber aceptado ser parte de este Consejo que nos ayude a tomar decisiones sobre la visión energética de México y Petróleos Mexicanos", expresó.

EE