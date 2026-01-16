¿Está Jalisco? El Frente Frío 29 trae temperaturas bajo cero en los siguientes estados

El ingreso del frente frío número 29 encendió las alertas meteorológicas en gran parte del país, al provocar un marcado descenso de temperaturas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento durante este fin de semana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal estará acompañado por una masa de aire polar que impactará principalmente al norte, centro y oriente del territorio nacional.

Aunque los efectos más severos se concentrarán en estados del Golfo de México y el sureste, Jalisco no quedará exento de las condiciones adversas.

El pronóstico advierte lluvias fuertes, ambiente frío durante las madrugadas y posibles heladas en zonas altas de la entidad, además de vientos y variaciones térmicas que podrían afectar tanto a la población como a las actividades cotidianas.

¿Cuáles serán los estados afectados por el Frente Frío 29?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Totonaca y Nautla), presentarán el próximo sábado 17 de enero, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Mientras que Hidalgo, Estado de México y Veracruz (Huasteca Baja y Capital), presentarán Chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 a 50 mm.

Por su parte Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla (Valle Serdán, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, registrarán intervalos de chubascos de entre 5 a 25 mm.

En lo que respecta a las lluvias aisladas serán Coahuila, Nuevo León y Yucatán, los estados afectados.

Cabe destacar que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Para el transcurso del domingo, el Frente Frío 29 se desplazará por el oriente y sureste del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura, que generarán chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Veracruz, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Puebla y Oaxaca.

