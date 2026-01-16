Beca Benito Juárez: ¿Cuál es el monto que pagarán en febrero 2026?

Al inicio del ciclo escolar 2026, miles de alumnos de nivel medio superior se mantienen a la espera de la entrega de los recursos de la Beca Benito Juárez, uno de los principales programas sociales del Gobierno de México enfocado en asegurar la continuidad académica de jóvenes que cursan la preparatoria. Este apoyo, integrado a la estrategia nacional de bienestar, consiste en la entrega de un respaldo económico bimestral que se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Durante febrero, los beneficiarios recibirán el primer depósito del año, correspondiente al bimestre enero–febrero. Este recurso representa un respaldo clave para cubrir gastos básicos como transporte, alimentación y materiales escolares, especialmente para jóvenes que cursan sus estudios en escuelas públicas.

¿Cuánto dinero depositarán en febrero de 2026?

Para el bimestre enero–febrero de 2026, la Beca Benito Juárez para Educación Media Superior contempla un pago de 1,900 pesos , monto que se entrega de manera bimestral a cada estudiante inscrito y activo en el programa. Esta cantidad se mantiene como apoyo estándar para los alumnos de preparatoria pública en todo el país.

El depósito se realiza de forma directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, medio oficial mediante el cual se dispersan los recursos del programa. Como ocurre en cada periodo de pago, la entrega del dinero se efectúa de manera escalonada, generalmente tomando como referencia la primera letra del apellido paterno del beneficiario, con el objetivo de evitar saturación en sucursales bancarias.

El calendario anual de pagos considera cinco bimestres a lo largo del ciclo escolar: enero–febrero, marzo–abril, mayo–junio, septiembre–octubre y noviembre–diciembre. En ese contexto, el pago de febrero representa el arranque de las dispersiones correspondientes a 2026.

Requisitos para recibir el depósito

Para recibir el monto completo en febrero, los estudiantes deben cumplir con dos condiciones básicas: estar inscritos en una escuela pública de educación media superior y contar con su Tarjeta del Bienestar activa. Aquellos alumnos que ya forman parte del padrón de beneficiarios no necesitan realizar un nuevo registro, siempre y cuando mantengan su estatus escolar vigente.

En los casos donde el estudiante aún no tenga la tarjeta, las autoridades del programa prevén la entrega del plástico antes o durante el periodo de pago. No obstante, se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los avisos que se emiten a través de sus planteles educativos o de los canales oficiales de atención.

¿Quiénes pueden acceder a la Beca Benito Juárez?

Este apoyo está dirigido a estudiantes de bachillerato, preparatoria o profesional técnico bachiller que cursen sus estudios en instituciones públicas. La beca se otorga sin distinción de promedio y tiene como objetivo principal apoyar a jóvenes en situación de vulnerabilidad económica.

La permanencia en el programa depende de que el alumno continúe inscrito y cumpla con las reglas de operación vigentes . En caso de baja escolar, el apoyo se suspende automáticamente.

