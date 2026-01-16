El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una institución pública enfocada en impulsar el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas de 60 años o más, mediante programas y beneficios que favorecen su desarrollo integral y su participación activa en la vida social y económica del país.

Entre los apoyos más relevantes que ofrece el INAPAM se encuentran descuentos de hasta 50% en diversos rubros, como servicios de salud, transporte, alimentos, vestimenta y actividades culturales o recreativas. A estos beneficios se suma el acceso a tarifas preferenciales en viajes, mejores condiciones durante los traslados y, en algunos casos, facilidades especiales al momento de abordar.

Aunque no todas las aerolíneas cuentan con descuentos permanentes para personas adultas mayores, algunas han establecido esquemas específicos de apoyo. En este contexto, Aeroméxico mantiene vigente un convenio con el INAPAM, lo que permite a los beneficiarios acceder a precios preferenciales en boletos de avión durante 2026.

Requisitos para obtener descuento en Aeroméxico

De acuerdo con las condiciones de la aerolínea, las personas mayores de 60 años que cuenten con credencial INAPAM vigente pueden obtener un descuento de hasta 15% sobre la tarifa base de sus boletos.

Para hacer válido este beneficio, el trámite debe realizarse exclusivamente a través del Call Center de Aeroméxico, al número (55) 5133 4000.

El descuento aplica tanto para personas de nacionalidad mexicana como para extranjeros con residencia legal en el país, siempre que acrediten su edad y presenten su credencial del INAPAM vigente. La promoción es válida en viajes sencillos o redondos dentro de las familias de tarifas públicas: Clásica, AM Plus y Premier, en clases seleccionadas.

No obstante, el beneficio no aplica en la tarifa Básica, ni en tarifas de grupo, paquetes Gran Plan o compras realizadas directamente en el portal aeromexico.com.

Además, no es acumulable con otras promociones y solo puede utilizarse en vuelos operados por Aeroméxico y Aeroméxico Connect, quedando excluidos los vuelos en código compartido y aquellos operados por aerolíneas asociadas a SkyTeam.

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM?

Para acceder a este y otros beneficios, es indispensable contar con la credencial del INAPAM, la cual se tramita de forma gratuita. Los solicitantes deben tener 60 años cumplidos y presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizado

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto de emergencia

Una fotografía reciente tamaño infantil, con fondo blanco

Una vez entregados los documentos completos, la credencial suele emitirse de manera inmediata. El trámite se realiza en los módulos del INAPAM, de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 14:00 horas.

Con este convenio, Aeroméxico y el INAPAM refuerzan las opciones de movilidad para las personas adultas mayores, facilitando el acceso a viajes aéreos con condiciones preferenciales durante 2026.

