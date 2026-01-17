Becas Bienestar 2026: ¿Cuánto pagarán las los programas para estudiantes en 2026?

En 2026, las Becas para el Bienestar registrarán el mayor alcance de su historia, con una meta superior a 22 millones de estudiantes beneficiados desde educación básica hasta nivel superior. Así lo informa el Gobierno de México, que a principios de este mes dijo que destinará más de 178 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento acumulado de 216% respecto a 2019, con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar en todo el país.

Montos de las Becas para el Bienestar en 2026

De acuerdo con la información de la Secretaría del Bienestar, los apoyos económicos de 2026 se distribuirán a través de tres programas, los cuales entregan un monto determinado por cada uno.

Beca Rita Cetina (para estudiantes de educación básica)

Primaria: Las familias que ingresen este año recibirán un pago anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, destinado a la compra de útiles y uniformes. Aquellas con apoyos previos (2025 o antes) continuarán recibiendo mil 900 pesos bimestrales.

Secundaria: Las familias recibirán un pago de mil 900 pesos bimestrales, excepto en el bimestre julio-agosto. En el caso de aquellas con dos o más hijos en secundaria obtendrán 700 pesos adicionales por cada estudiante.

Beca Benito Juárez (educación media superior)

Este programa dará un apoyo de mil 900 pesos bimestrales para estudiantes de preparatoria, sin pago en el bimestre vacacional de verano.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro (educación superior)

Se entregará un depósito de 5 mil 800 pesos bimestrales, en cinco bimestres del año, dirigida de forma focalizada a estudiantes de instituciones prioritarias y de mayor vulnerabilidad.

En todos los casos, los recursos se pagan de manera directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

