Becas Bienestar 2026: ¿Cuánto pagarán las los programas para estudiantes en 2026?

En 2026, las Becas para el Bienestar registrarán el mayor alcance de su historia, con una meta superior a 22 millones de estudiantes beneficiados desde educación básica hasta nivel superior. Así lo informa el Gobierno de México, que a principios de este mes dijo que destinará más de 178 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento acumulado de 216% respecto a 2019, con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar en todo el país.De acuerdo con la información de la Secretaría del Bienestar, los apoyos económicos de 2026 se distribuirán a través de tres programas, los cuales entregan un monto determinado por cada uno.En todos los casos, los recursos se pagan de manera directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.