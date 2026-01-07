Esta es una de las cirugías más comunes en México

Con el cierre de 2025 llegan los datos anuales de diversos temas, entre ellos, en de las cirugías en México. Así es cómo se conoce cuáles son las más populares, dentro de las que destaca una:

Impulsada por la alta prevalencia de enfermedades biliares entre la población adulta, la colecistectomía, procedimiento quirúrgico para remover la vesícula biliar, se consolidó como una de las cirugías más realizadas en México durante 2025 , de acuerdo con un análisis de Hospitales MAC. Esta tendencia subraya la necesidad de fortalecer la infraestructura quirúrgica y garantizar el acceso a atención especializada a nivel nacional.

No te pierdas: SAT inmovilizará estos depósitos bancarios en 2026

Según el Grupo Hospitalario, el aumento en la práctica de colecistectomías responde a diversos factores:

Cambios en los hábitos alimentarios

Mayor incidencia de cálculos biliares

Y una detección más temprana derivada del creciente acceso a estudios de imagen en instituciones públicas y privadas.

Asimismo, la expansión de técnicas de mínima invasión, especialmente la laparoscópica, ha permitido cirugías más seguras, eficientes y con tiempos de recuperación considerablemente menores.

Con una prevalencia del 14.3%, México presenta una de las tasas más altas de enfermedades de la vesícula biliar a nivel internacional , lo que explica que la colecistectomía se mantenga como la intervención quirúrgica más frecuente del país, con alrededor de 69 mil procedimientos anuales , según diversos estudios médicos.

Esta tendencia coincide con lo observado en Hospitales MAC, donde el perfil del paciente ha evolucionado: hoy, las personas acuden con más información, demandan alternativas menos invasivas y buscan recuperaciones más rápidas que les permitan retomar sus actividades cotidianas.

“En Hospitales MAC hemos identificado un incremento sostenido en los pacientes que requieren este procedimiento, impulsado por diagnósticos más oportunos y por la confianza en técnicas quirúrgicas modernas. La incorporación de tecnología médica de vanguardia ha fortalecido significativamente la precisión y seguridad de estas intervenciones”, señaló el Dr. José Azael Castro Sánchez, Director Clínico Corporativo de Hospitales MAC.

El especialista añadió que otras cirugías como la apendicectomía laparoscópica, la cirugía artroscópica y la histerectomía también registraron un crecimiento importante durante 2025. En conjunto, estas tendencias reflejan un panorama quirúrgico en transformación que exige mayor capacitación médica y garantiza que más pacientes tengan acceso a tratamientos seguros y de alta calidad.

“Hoy los pacientes buscan procedimientos que ofrezcan diagnósticos precisos y recuperaciones rápidas. Esto impulsa a acelerar la adopción de nuevas tecnologías y a ampliar la oferta de especialistas. La atención quirúrgica debe evolucionar al ritmo de la demanda, con infraestructura sólida y modelos centrados en el paciente”, concluyó.

Ante este contexto, Hospitales MAC reafirma su compromiso de ampliar el acceso a cirugías seguras, eficientes y respaldadas por tecnología de punta, consolidándose como un referente nacional en atención quirúrgica integral.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA