Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 8 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 8 de enero prevé que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 9 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 10

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Miércoles 14 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 15 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

