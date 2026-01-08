Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 8 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 8 de enero prevé que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 9 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Sábado 10 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 10

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Miércoles 14 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 15 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

