Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 8 de enero de 2026

El clima en Cancún para este jueves 8 de enero anticipa que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 65%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque