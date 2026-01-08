Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 8 de enero de 2026

El clima en Cancún para este jueves 8 de enero anticipa que estará con nubes dispersas con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 65%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

