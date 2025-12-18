Sheinbaum revela ataques con drones al Ejército mexicano

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre los ataques que han sufrido elementos del Ejército mexicano.

Sheinbaum informó que en el último año se han registrado ataques con drones en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) .

Esto, luego de que en la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos ambos países se comprometieron a mejorar el intercambio de información para prevenir ataques con drones en la frontera, así como a profundizar la colaboración en materia de huachicol, entre otros temas.

En conferencia de prensa, la Jefa del Ejecutivo federal señaló que fue a solicitud del gobierno de la Unión Americana tocar el tema sobre estos vehículos aéreos no tripulados, pero rechazó que se tenga registrado algún ataque en contra de elementos estadounidenses.

"¿De acuerdo al balance que hace el gabinete de seguridad es muy grave la utilización de drones o por qué les importa?", se le preguntó.

“Fue a solicitud del gobierno de los Estados Unidos que se investigara. Ha habido algunos casos que nos han tocado a nosotros en el último año, uno o dos, donde ha habido utilización de estos artefactos, pero recientemente no ha habido, en los últimos meses no ha habido información sobre ello”.

"Incluso ha habido algunas veces que se han incautado en las distintas operaciones que se han hecho. Y ellos plantearon que era un tema importante y entonces se vio en la reunión, pero no por alguna cuestión especial", dijo.

"¿Estos dos casos se han tratado de ataques a la Unión Americana?", se le insistió.

"No, no, no, nada que ver con… no. En un caso fue un ataque a las fuerzas federales, a la Secretaría de la Defensa, elementos de la Secretaría de la Defensa, que fue público, está en los medios de comunicación, pero ni siquiera lo hemos detectado nosotros en la frontera, pero a Estados Unidos le interesa y es parte, digamos, del entendimiento y de la comunicación que puede haber en relación a esto", respondió.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que recientemente se reformó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues indicó que "era ya muy antigua" y que no incluía armas que se pueden elaborar a través de impresoras 3D, y en la cual también se encuentra una actualización sobre artefactos o vehículos no tripulados.

OA