La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó este sábado 20 de diciembre que inició una investigación administrativa luego del incidente registrado ayer viernes con un vuelo de Magnicharters, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

¿Qué pasó con el vuelo?

Refirió que el 19 de diciembre, alrededor de las 14:16 horas, el vuelo 780 de la empresa Magnicharters con destino a Cancún, Quintana Roo, fue cancelado después de que se detectó un "problema menor" en la aeronave durante el despegue.

La AFAC indicó en un comunicado que el avión regresó a rampa para resolver el "problema técnico" y una vez resuelto se presentó una tripulación de reemplazo, y "el piloto relevado decidió hacer una serie de declaraciones a los pasajeros".

Expuso que ante esta situación activó los protocolos de seguridad correspondientes y se presentaron autoridades tanto de la AFAC como de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria para atender el incidente.

La tarde de ayer viernes, en redes sociales circularon videos del incidente con el vuelo de Magnicharters en los que se ve al piloto de la aeronave denunciando que lo habían despedido y que tanto a él como a cerca de 300 trabajadores no les habían pagado.

Varios de los pasajeros acusaron una privación ilegal de la libertad por parte del piloto, quien se negó a despegar el avión hasta que les pagaran a él y sus compañeros.

