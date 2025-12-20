El calendario de días festivos de 2025 está a punto de concluir. El último día de descanso obligatorio o "puente" es el 25 de diciembre, con motivo de la Navidad, el cual, según la Ley Federal del Trabajo (LFT), caerá en jueves.

Si eres de los afortunados y aún tienes este día libre, puedes disfrutar este último día de descanso del año. Si, por el contrario, ya estás planeando el próximo año, toma nota: el 2026 también vendrá sus propios días festivos, además de días inhábiles y periodos vacacionales para estudiantes.

Lo que viene para 2026, ¿cuándo es el primer puente?

Para 2026, los días festivos quedan de la siguiente manera:

Fecha | Día | Festividad

1 de enero / jueves / Año Nuevo en México (este es el primer puente del año que viene)

2 de febrero / lunes / Aniversario de la Constitución

16 de marzo / lunes / Aniversario del natalicio de Benito Juárez

1 de mayo / viernes / Día del Trabajo

16 de septiembre / miércoles / Día de la Independencia de México

16 de noviembre / lunes / Aniversario de la Revolución

25 de diciembre / viernes / Navidad

El calendario escolar 2025-2026 para educación básica en México marca que el periodo de vacaciones de Navidad va del 22 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026. Los estudiantes regresan a clases el 12 de enero.

En 2026 también tendrán vacaciones por Semana Santa y Pascua: saldrán el jueves 26 de marzo y regresarán a clases el lunes 13 de abril.

El primer día festivo de 2025 es el del año nuevo, el 1 de enero. Sin embargo, el primer puente largo será el del lunes 2 de febrero, cuando se recorra a ese día de la semana la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana el día 5, y se junte con el descanso para algunos entre el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero.

Días inhábiles 2026 para bancos

Si bien todavía no se publican los días oficiales en que los bancos no abrirán en 2025, usualmente los días en los que los bancos no abren son generalmente los mismos, más los sábados y domingos.

