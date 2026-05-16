Cinco cuerpos apilados en la sierra de Escuinapa confirman una sangrienta escalada de violencia en el sur de Sinaloa. Tras la aparición de una cabeza colgada en la autopista, este hallazgo militarizado evidencia una guerra abierta que mantiene a la región bajo el terror y un inquietante silencio oficial.

Las autoridades federales y estatales fueron notificadas de que en la zona de la presa "Agustina Ramírez", del municipio de Escuinapa, se localizan los cuerpos de cinco personas con impactos de bala ; presuntamente, una de las víctimas fue decapitada.

Las víctimas vestían ropa militar

Los datos aportados son en el sentido de que los cuerpos fueron descubiertos por vecinos de esa región, apilados y con vestimenta parecida al personal militar , por lo que fueron desplazados elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva a ese sitio.

Al parecer, las cinco víctimas del sexo masculino fueron colocadas una encima de otra en la zona conocida popularmente como el Peñón, sin que ninguna autoridad haya emitido información sobre este hallazgo en la zona serrana del municipio de Escuinapa.

Por la ubicación del lugar y la mala comunicación que se tiene, el personal de la Fiscalía General del Estado que subió hasta la zona de la presa "Agustina Ramírez", mejor conocido el lugar como el Peñón, no ha rendido un informe sobre el hecho.

Otro fatal hallazgo

La mañana del jueves pasado, sobre el puente que cruza la autopista Mazatlán-Tepic, en el municipio de Escuinapa, fue colgada una cabeza humana y se ubicaron lonas con mensajes de intimidación entre grupos delictivos rivales.

Según las autoridades de seguridad pública de ese municipio, el hallazgo de la cabeza humana colgada tuvo lugar en el entronque que conduce a la zona de la presa "Agustina Ramírez".

Secuestradores matan a víctima durante un operativo policial en Culiacán

El pasado 11 de mayo, una persona víctima de secuestro fue asesinada por sus captores en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, cuando policías intentaban el rescate, y en el enfrentamiento uno de los secuestradores fue abatido por los agentes.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó ese lunes que recibió un reporte del secuestro de una persona en la comunidad de Aguaruto, colindante con la ciudad de Culiacán, y ante ello, varios agentes desplegaron un operativo de búsqueda.

Ante la persecución de la Policía, señaló la nota, "la presunta persona privada de la libertad fue asesinada por sus captores", mientras que "un agresor fue abatido, otro fue capturado y los agentes buscan a otro presunto secuestrador".

Con información de SUN y EFE

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