La asfixia financiera contra la cúpula política de Sinaloa ha comenzado. El bloqueo de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a Rubén Rocha Moya, su familia y nueve funcionarios marca el primer golpe contundente en México tras las acusaciones de Estados Unidos, agudizando la crisis del exgobernador hoy prófugo.

La UIF de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de los 10 funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya , acusados por Estados Unidos de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Fuentes directivas del sector bancario del país confirmaron a El Universal que desde el pasado 6 de mayo llegó la notificación de la UIF a las instituciones financieras.

¿A quiénes les congelaron las cuentas?

Durante los últimos días, medios de comunicación estadounidenses y nacionales dieron a conocer que la UIF congeló cuentas a Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, así como a sus hijos, además del legislador morenista Enrique Inzunza y otros funcionarios mexicanos presuntamente ligados con narcotraficantes .

En México, el medio Emeequis dio a conocer este viernes que quedan congeladas las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, así como las del senador Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos .

De acuerdo con el medio, la medida se toma con carácter preventivo ante las investigaciones de las que son objeto los 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

"Conforme al Acuerdo 156/2026 emitido por la UIF el pasado 6 de mayo de 2026 al sector financiero a través de la CNBV, esta medida implica la suspensión total de cualquier operación bancaria y el congelamiento de sus activos dentro del sistema financiero mexicano", detalló Emeequis.

¿Y qué dice Sheinbaum sobre la congelación de cuentas?

Este viernes, en la mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo desconocer si la UIF congeló cuentas bancarias al gobernador con licencia de Sinaloa y a sus familiares, así como al senador por Morena, Enrique Inzunza .

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"No tenía conocimiento, hoy no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento. Le vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso. No tengo el conocimiento en particular de la UIF. La UIF es un área que es técnica; digamos, si encuentra alguna irregularidad, pues procede. Entonces, que pueda informar en su momento", precisó la Mandataria.

¿De qué lo señala Estados Unidos?

El pasado 29 de abril, el gobierno de Estados Unidos anunció acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros altos funcionarios de gobierno y de la policía del estado de Sinaloa, en una nueva acción en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

Los acusados, además de Rocha Moya son: Enrique Inzunza Cázarez, senador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación de la fiscalía de Sinaloa.

Así como Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.

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