Ciudad de México, la ciudad más poblada de América del Norte, es una metrópolis bulliciosa que combina una rica historia con una cultura moderna. Ya sea que se maraville con ruinas antiguas o disfrute del arte contemporáneo, se percibe una energía palpable en el ambiente y estará presente durante la Copa Mundial 2026 este verano.

Con un área metropolitana de unos 23.1 millones de habitantes, la congestión vehicular es bastante intensa durante las horas pico, especialmente en la zona cercana al Estadio Azteca. Recuerde, además, que la ciudad está a una altitud de más de 2 mil 240 metros, lo que puede requerir cierta aclimatación para los visitantes.

Sitios destacados para visitar en la CDMX

El Zócalo: Una de las plazas urbanas más grandes del mundo, con 5.5 hectáreas, está rodeada por la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. Es un centro de actividad y un gran lugar para empaparse de la historia de la ciudad . Ha sido un punto de reunión durante siglos.

Una de las plazas urbanas más grandes del mundo, con 5.5 hectáreas, está rodeada por la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. Es . Ha sido un punto de reunión durante siglos. Bosque de Chapultepec: Este enorme parque alberga museos, un zoológico y hermosos lagos . Es perfecto para paseos tranquilos y diversión al aire libre. El parque es más del doble de grande que el Central Park de Nueva York, y abarca casi 800 hectáreas.

Este enorme parque . Es perfecto para paseos tranquilos y diversión al aire libre. El parque es más del doble de grande que el Central Park de Nueva York, y abarca casi 800 hectáreas. Teotihuacán: Ubicada fuera de la ciudad, esta antigua urbe mesoamericana cuenta con la famosa Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. Una visita obligada para los aficionados a la historia.

La comida que se podrá degustar en la CDMX

La escena culinaria de Ciudad de México es una experiencia de primer nivel mundial y diversa, que combina la comida callejera tradicional con propuestas innovadoras de alta cocina. Los tacos callejeros y los puestos ofrecen sabores auténticos en toda la ciudad, mientras que barrios como la Colonia Roma o La Condesa cuentan con establecimientos reconocidos, incluidos algunos con estrellas Michelin.

La Ciudad de México planea contar con 18 recintos públicos que transmitirán los partidos del Mundial 2026 de manera gratuita, sin venta de alcohol y con una variedad de actividades culturales y deportivas.

Siete de estos recintos operarán durante los 39 días del torneo, transmitiendo los 104 partidos, mientras que los 11 restantes proyectarán los encuentros de la Selección Mexicana y otros momentos destacados.

El transporte público hacia el Estadio Azteca

La forma más rápida de llegar al estadio mundialista es el transporte público. La Línea 2 del Metro lo lleva a la estación Taxqueña, donde debe hacer transbordo al tren ligero hasta la estación Estadio Azteca .

También puede usar la Línea 3 del Metro hasta la estación Universidad y un autobús eléctrico lo llevará al estadio. Hay opciones de estacionamiento con transbordo en recintos designados.

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