El Gabinete de Seguridad informó este jueves la detención de cinco hombres vinculados con el grupo criminal Los Chapitos que operan en Sinaloa, a quienes les aseguraron armas y un vehículo.

A través de redes sociales, las autoridades informaron que las detenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia y de un despliegue aéreo y terrestre , con lo que lograron identificar las zonas de operación, rutas de movilidad y patrones de desplazamiento de los presuntos delincuentes.

En un comunicado aparte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó los agentes lograron identificar la presencia de personas armadas en los límites de los municipios de Escuinapa y El Rosario, por lo que se realizaron vigilancias fijas y móviles que permitieron identificar rutas de acceso mediante caminos de terracería.

"Con la información recabada y en apego a los protocolos operativos, se implementó un despliegue interinstitucional con seguimiento aéreo y terrestre", señalaron las autoridades.

Así pues, lograron interceptar un vehículo que circulaba sobre la carretera Escuinapa - Teacapán , donde fueron detenidos los cinco hombres, a quienes les aseguraron siete armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, seis chalecos balísticos y el vehículo en el que se trasladaban.

En el estado se libra desde finales de 2024 una pugna interna del Cartel de Sinaloa, al que Washington declaró el año pasado grupo terrorista, tras la detención en julio de ese año de Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador de la organización, entregado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán.

Según cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), desde el 9 de septiembre de 2024, el conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos, ha causado más de 1.800 muertos en Sinaloa y más 2.400 desapariciones forzadas .

SV