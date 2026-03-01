Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Por qué se deben actualizar los datos en 2026?

A partir de la última semana de febrero, las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar deben actualizar sus datos de contacto para seguir recibiendo el apoyo económico durante 2026 . Aunque el proceso es rápido y sencillo, muchas mexiquenses aún tienen dudas sobre cómo hacerlo correctamente.

El secretario de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, anunció la reanudación del programa, que contempla la entrega de nuevas tarjetas y la reactivación de los pagos. “Así damos inicio a los Programas de Bienestar 2026, con el compromiso de seguir construyendo justicia social con rostro de mujer”, destacó el funcionario.

De acuerdo con las reglas de operación vigentes, actualizar los datos personales es una obligación de las beneficiarias. No hacerlo puede considerarse incumplimiento y ocasionar la baja del programa, según lo determinen las autoridades correspondientes.

¿Cómo actualizar tus datos paso a paso?

Ingresa desde tu celular o computadora a la página oficial de Mujeres con Bienestar. Haz clic en “Consultar saldo y movimientos”. Selecciona el botón “Iniciar sesión”. Introduce tu correo electrónico registrado y tu contraseña. Aparecerá un aviso para actualizar tu correo y número telefónico. Confirma los datos, marca el recuadro de verificación y presiona “Validar y continuar”. Finalmente, recibirás un mensaje que confirma la actualización exitosa.

Tras este paso, las beneficiarias deberán esperar algunos días para la dispersión del primer pago bimestral de dos mil 500 pesos correspondientes a enero-febrero de 2026.

