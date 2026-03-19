Equinoccio de primavera: HORA EXACTA del cambio de estación y qué significa en México

La primavera en México ya cuenta con fecha y hora precisas para 2026. Según organismos científicos, el cambio de estación tendrá lugar la mañana del viernes 20 de marzo, marcando el cierre del invierno y el comienzo de un periodo con días más extensos, temperaturas al alza y mayor dinamismo en actividades al aire libre.

Este evento, conocido como equinoccio de primavera, no solo tiene importancia desde el punto de vista astronómico, sino también cultural, ya que en el país es común que miles de personas acudan a zonas arqueológicas para dar la bienvenida a la nueva estación. A continuación, te explicamos cuándo ocurre y cuál es su significado.

¿A qué hora inicia la primavera en México en 2026?

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) informó que el equinoccio de primavera en 2026 se presentará el 20 de marzo a las 08:46 horas, tiempo del centro de México.

Este instante señala el arranque oficial de la primavera en el hemisferio norte desde la perspectiva astronómica, incluyendo territorio mexicano.

La hora exacta se establece mediante cálculos científicos basados en la posición de la Tierra en su trayectoria alrededor del Sol, lo que explica que pueda registrar ligeras variaciones cada año.

¿Qué es el equinoccio de primavera?

El equinoccio es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador terrestre , generando que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración en todo el mundo.

Este fenómeno sucede dos veces al año: en marzo, cuando comienza la primavera en el hemisferio norte, y en septiembre, cuando inicia el otoño.

A partir de este momento, los días comienzan a extenderse de forma paulatina, lo que implica más horas de luz solar y una transición progresiva en las condiciones climáticas.

Aunque tradicionalmente se asocia la llegada de la primavera con el 21 de marzo, en realidad la fecha puede oscilar entre el 19 y el 21, debido a factores astronómicos como la duración del año solar y los ajustes del calendario.

Para 2026, los cálculos indican que el cambio de estación se registrará el día 20, lo que confirma que no hay una fecha fija para este fenómeno.

Significado del equinoccio en México

Más allá de su base científica, el equinoccio de primavera posee un importante valor cultural en México. Cada año, miles de personas visitan sitios arqueológicos como Teotihuacán o Chichén Itzá para participar en rituales simbólicos y “recargarse de energía”.

Aunque estas prácticas no cuentan con respaldo científico, forman parte de expresiones contemporáneas que fusionan elementos de las culturas prehispánicas con creencias actuales.

Asimismo, el equinoccio simboliza el inicio de una etapa vinculada con la renovación, el crecimiento y los ciclos agrícolas, aspectos fundamentales para las civilizaciones mesoamericanas.

Personas visitan sitios arqueológicos como Teotihuacán o Chichén Itzá para participar en rituales simbólicos. NTX/ARCHIVO

¿Qué cambia con la llegada de la primavera?

Con el inicio de la primavera en México se prevén transformaciones graduales en el entorno, entre ellas:

Mayor duración de la luz solar durante el día

Incremento de las temperaturas en distintas regiones

Floración de plantas y aumento de la actividad natural

Condiciones más favorables para realizar actividades al aire libre

Estos cambios no se presentan de inmediato, sino que se desarrollan de manera progresiva en las semanas posteriores al equinoccio.

YC