Noche de Primavera 2026: Fechas, horarios y artistas que estarán en el festival de la CDMX

Como parte de los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México por promover la sana convivencia, el acceso a la cultura y la recuperación de espacios públicos, este sábado 21 y domingo 22 de marzo se llevará a cabo el festival Noche de Primavera 2026.

Con la participación de más de 70 grupos y artistas, así como 20 sedes distribuidas a lo largo de la capital, este evento busca consolidarse como uno de los más atractivos del mes. La programación incluye una amplia variedad de actividades pensadas para todos los públicos, desde presentaciones musicales y espectáculos en vivo, hasta propuestas culturales que invitan a disfrutar la ciudad en un ambiente festivo.

El festival, que da la bienvenida a la temporada primaveral, ofrecerá espacios tanto para niñas y niños como para jóvenes y adultos, con una cartelera diversa que abarca distintos géneros musicales y expresiones artísticas.

A través de sus redes sociales, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, compartió el itinerario completo del evento, el cual contempla bailes, conciertos y diversas actividades culturales que buscan entretener, fortalecer la convivencia y acercar el arte a la ciudadanía en distintos puntos de la capital.

Se espera que miles de asistentes se den cita en plazas, parques y recintos emblemáticos para disfrutar de esta celebración, que reúne a familias y visitantes en un ambiente seguro y accesible.

¿Quiénes se presentarán en el festival Noche de Primavera 2026?

En el Zócalo, las actividades arrancan el sábado 21 de marzo desde las 11:30 horas con Sensación Barranco y continúan con una serie de agrupaciones sonideras como Sonido Nueva Sensación, Sonido Kanela, Sonido Fostermanía y Sonido Súper Estrella.

A lo largo de la tarde y noche se suman artistas como Alis Pedraza "La Sabanera", El Junior Ritmo y Sorpresa, Sonido Gatúbela, Sonido 69, Sonido Errestar y Sonido Retro, hasta llegar al cierre con Sonido Cóndor, que se presentará de 23:00 a 01:00 horas.

En el Monumento a la Revolución, el escenario ofrecerá presentaciones de Kerigma a las 16:20 horas, seguido por Guillermo Briseño, Meme del Real y Cecilia Toussaint; el cierre estará a cargo de Los Lobos, quienes se presentarán de 22:30 a 24:00 horas.

En el balcón del Museo del Estanquillo, la programación inicia a las 16:15 con propuestas como Anna Asspa junto a Jaime Tzompantzi y Cuija Besucona con Sebastián Díaz Barriga; posteriormente se presentan Chris Uribe en formato de ópera, Colectivo Tonka, Diana Mata, Ánuar Zúñiga con Rosario Loperena y proyectos de hip hop como Zticma + Zett y Danger AK con invitado Ese O, quienes cerrarán la jornada de 21:00 a 22:00 horas.

El Kiosco de la Alameda Central tendrá actividad a partir de las 16:00 horas con La China Sonidera, seguida por

DJ Milf; más tarde se presentarán Piñata Protest, Pauli y Amandititita, cerrando la noche con la sesión de Pablito Mix de 22:00 a 23:30 horas.

En el Monumento a Beethoven, el público podrá disfrutar desde las 16:00 horas a los Hermanos Menores, Bella Litsa y Black Pantera.

Además, contará con la participación de Santiago Motorizado a las 20:00 horas, seguido por La Tremenda Korte, quienes cerrarán de 22:00 a 23:30 horas.

La Plaza Tolsá ofrecerá una programación que inicia a las 18:00 con Sickick, seguido por Fat Hamster & Kang New.

Más tarde se presentarán Retro Cassetta y Magnolia Coronado, mientras que el cierre correrá a cargo de Potochkine, de 23:30 a 01:00 horas.

INSTAGRAM/@gfestivalescdm

¿Cuánto cuesta asistir al festival Noche de Primavera 2026?

Las autoridades capitalinas informaron que todos los conciertos y actividades del festival son de carácter gratuito, por lo que podrás disfrutar de los artistas de tu preferencia sin tener que realizar ningún gasto.

Esto convierte a la Noche de Primavera 2026 en una excelente opción para salir en familia, con amigos o en pareja, especialmente para quienes buscan alternativas de entretenimiento accesibles en la ciudad.

Sin embargo, se recomienda a los asistentes llegar con anticipación a las sedes de su interés, ya que algunos eventos podrían registrar alta afluencia.

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