Sheinbaum celebra compromiso de la banca para elevar crédito al 45% del PIB hacia 2030

En la inauguración de la 89 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el compromiso del sector financiero para incrementar el crédito al sector privado del 38 al 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2030, como parte de una estrategia para fortalecer la economía nacional.

Desde Cancún, la mandataria subrayó la importancia de la colaboración entre gobierno y banca para impulsar el crecimiento económico. “La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país (…) necesitamos que le dé todavía más”, expresó al referirse al acuerdo alcanzado con el sector.

Gobierno y banca apuestan por mayor financiamiento y digitalización

Durante su mensaje, Sheinbaum también resaltó el anuncio de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, sobre la simplificación del sistema CoDi, lo que permitirá a los usuarios realizar pagos desde sus celulares sin comisiones.

Además, se mostró optimista ante el inicio de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como por indicadores económicos recientes, entre ellos la reducción de la pobreza, la estabilidad del peso, el control de la inflación y el incremento del salario mínimo en términos reales en los últimos años.

Plantean inversión de 5.6 billones de pesos en infraestructura estratégica

La Presidenta informó que su administración envió al Congreso la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que contempla una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos en sectores clave como energía, transporte, salud y agua.

Entre las metas, destacó alcanzar 30 mil megawatts adicionales de generación eléctrica para 2030, aumentar la participación de energías renovables al 48 por ciento y reducir la dependencia del gas natural importado.

También se prevé fortalecer la infraestructura carretera mediante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como impulsar proyectos en puertos, trenes y cadenas productivas.

Sheinbaum añadió que se continuará con la digitalización del país, incentivando el pago electrónico en servicios como gasolina y casetas, además de buscar la homologación de trámites en las 32 entidades para facilitar la inversión.

Finalmente, reiteró que, pese a las diferencias políticas, la coordinación entre sectores será clave para el desarrollo del país: “Somos un país democrático (…) lo importante es en lo que sí estamos de acuerdo y en eso podemos trabajar mucho juntos”, concluyó.

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YC