¿Por qué cambia la fecha del equinoccio de primavera?

El equinoccio de primavera es uno de los eventos más esperados del año, ya que con su llegada se marca oficialmente el fin del invierno y el inicio de una temporada asociada con el calor, la renovación y la vitalidad.

En el hemisferio norte, la primavera suele comenzar a finales de marzo; sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen, este fenómeno no ocurre siempre en la misma fecha, ya que intervienen diversos factores astronómicos que influyen en su variación.

Debido a su relevancia, miles de personas en distintas partes del mundo lo consideran una oportunidad simbólica para renovar energías y dejar atrás pensamientos negativos, por lo que resulta importante conocer el momento exacto en el que tendrá lugar.

¿Qué es el equinoccio de primavera?

De acuerdo con la revista National Geographic, el equinoccio de primavera es un fenómeno natural que ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador terrestre , provocando que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración.

Este equilibrio se produce porque la inclinación del eje de la Tierra no se orienta ni hacia el Sol ni en sentido contrario, lo que genera una distribución uniforme de la luz solar en ambos hemisferios.

El equinoccio marca el cambio de estación: en el hemisferio norte da inicio la primavera, mientras que en el hemisferio sur comienza el otoño.

El término proviene del latín aequinoctium, que significa “noche igual”, y a partir de esta fecha se activan procesos naturales como la floración y diversos ciclos reproductivos en la naturaleza .

¿Cuándo será el equinoccio de primavera en 2026?

Por lo general, el equinoccio de primavera ocurre entre el 19 y el 21 de marzo, ya que no se presenta el mismo día cada año.

En 2026, este fenómeno tendrá lugar el 20 de marzo a las 08:46 horas (tiempo del centro de México) . De acuerdo con cálculos astronómicos, la estación primaveral tendrá una duración aproximada de 92 días, 18 horas y 49 minutos, concluyendo con la llegada del solsticio de verano el 20 de junio de ese mismo año.

¿Por qué no ocurre siempre el mismo día?

Según el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los equinoccios no se registran en una fecha fija debido a que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no dura exactamente 365 días, sino 365 días, 5 horas, 45 minutos y 46 segundos.

Este desfase provoca que, con el paso del tiempo, las fechas se ajusten ligeramente, generando una variación de entre dos y tres días en su ocurrencia anual.

En cuanto al horario, este se determina con base en el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que toma como referencia el meridiano de Greenwich. Por ello, la hora exacta del fenómeno puede variar dependiendo del huso horario de cada región; en el caso de México, existe una diferencia de seis horas respecto a este estándar.

Más allá de su explicación científica, el equinoccio de primavera continúa siendo un momento significativo tanto en términos culturales como simbólicos, ya que representa equilibrio, renovación y nuevos comienzos, elementos que han sido valorados por distintas civilizaciones a lo largo de la historia.

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