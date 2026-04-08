El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la fuente oficial del Gobierno de México en materia del clima, ha emitido su pronóstico general del clima para este miércoles 8 de abril de 2026, revelando una jornada de intensa y variada actividad atmosférica en todo el país.

A lo largo y ancho del territorio nacional, los ciudadanos experimentarán un clima de auténtica locura, impulsado principalmente por la persistente presencia del frente frío número 43, el cual se niega a abandonar el país y generará estragos importantes en diversas regiones.

De acuerdo con los expertos, este sistema frontal adquirirá características de estacionario sobre la Península de Yucatán y, al interactuar de forma directa con un canal de baja presión, desatará un temporal de precipitaciones que definitivamente no debes tomar a la ligera.

¿Dónde lloverá más fuerte hoy en México y a qué hora?

Las autoridades meteorológicas advierten con firmeza que las lluvias más intensas, catalogadas oficialmente como fuertes con puntuales muy fuertes, castigarán severamente durante la tarde y noche a los estados de Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca .

Por su parte, entidades densamente pobladas como Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, el Estado de México y Chiapas registrarán chubascos con lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de fuertes descargas eléctricas y una posible caída de granizo que afectaría el tránsito vehicular.

En la Ciudad de México (CDMX), Jalisco, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Guerrero y Quintana Roo se esperan intervalos de chubascos y lluvias aisladas que refrescarán la tarde , por lo que cargar un impermeable o paraguas será una excelente decisión preventiva.

Para que la lluvia no te tome desprevenido en tu trayecto al trabajo o la escuela, aquí te dejamos unos tips rápidos de seguridad:

1) Revisa tus rutas habituales antes de salir, ya que las tormentas pueden generar encharcamientos severos.

2) Evita refugiarte bajo los árboles o estructuras metálicas durante las descargas eléctricas.

3) Mantén limpias las coladeras de tu calle para prevenir inundaciones repentinas en tu colonia.

Calor sofocante y temperaturas bajo cero: Los extremos del día

A pesar de las fuertes precipitaciones pronosticadas, el calor extremo no dará tregua en gran parte de la República . Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente ardiente, elevando los termómetros entre los 40 y 45 °C en el centro de Michoacán y el noroeste de Guerrero.

En nuestra región de occidente, específicamente en Jalisco, Nayarit, Colima y Sinaloa, las temperaturas máximas oscilarán entre los 35 y 40 °C durante las horas de mayor radiación , por lo que la hidratación constante y el uso de protector solar serán vitales para evitar los temidos golpes de calor.

En el otro extremo de la moneda climática, la masa de aire polar asociada al frente frío provocará un amanecer verdaderamente gélido, registrando temperaturas congelantes de -10 a -5 °C y heladas severas en las zonas serranas de Chihuahua y Durango.

¿Qué precauciones tomar ante este pronóstico y los fuertes vientos?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha lanzado una alerta clara y contundente: las lluvias fuertes a muy fuertes podrían incrementar peligrosamente los niveles de ríos y arroyos, provocando deslaves e inundaciones en zonas vulnerables del centro, oriente y sur del país.

Además de las lluvias, se pronostica un evento de "Norte" con rachas de viento considerables en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y el Golfo de Tehuantepec, lo que podría derribar árboles, postes de luz y anuncios publicitarios, exigiendo máxima precaución a los transeúntes y conductores.

Desde la redacción de El Informador, te invitamos a mantenerte siempre actualizado con los reportes oficiales de Protección Civil de tu localidad y a no bajar la guardia ante estos drásticos cambios climáticos que marcan la agenda de este miércoles 8 de abril.

ESPECIAL / SMN

Esta nota fue redactada con ayuda de Inteligencia Artificial y revisada por un editor con información del SMN

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