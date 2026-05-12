En este estado de México sí habrá cambios en el Calendario Escolar

El día de ayer, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la cancelación a nivel federal de la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 para permitir la celebración del Mundial de la FIFA de 2026 del cual México es sede. La propuesta adelantada la semana pasada causó una fuerte polémica a nivel nacional.

Tras la reunión entre los secretarios y secretarias de educación estatales con Mario Delgado, la SEP anunció la cancelación de dicha propuesta. Sin embargo, un estado sí deberá hacer modificaciones al calendario escolar, aunque esta vez la razón son las altas temperaturas que se están registrando en la región.

El estado en cuestión es Yucatán, en donde se esperan temperaturas superiores a los 40°C. Ante ello, el gobernador Joaquín Díaz Mena, en una transmisión en sus redes, confirmó modificaciones específicas para las escuelas del estado.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) informó que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el próximo 26 de junio, mientras que el inicio del siguiente ciclo se mantiene para el 31 de agosto.

Así quedará el calendario escolar para escuelas de Yucatán

El calendario escolar será así:

Fin de clases : 26 de junio.

: 26 de junio. Consejo Técnico Escolar : 29 de mayo

: 29 de mayo Cierre administrativo : 3 de julio.

: 3 de julio. Regreso de docentes y personal : 24 de agosto

: 24 de agosto Inicio del ciclo 2026-2027: 31 de agosto

Las autoridades estatales señalaron que la decisión se tomó tras un análisis técnico y pedagógico, considerando también las altas temperaturas que se registran en Yucatán y las opiniones de madres, padres de familia, docentes y directivos.

El ajuste al calendario escolar sucede después de la polémica nacional por la propuesta de terminar clases en junio debido al Mundial 2026, tema que finalmente fue desechado por la SEP a nivel federal.

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OB