Esta es la segunda semana del quinto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Piña gota de miel a $19.80

Cebolla blanca por kilo a $21.80

Calabaza italiana por kilo a $29.80

Manzana red Delicious por kilo a $38.80 pesos

Melón chino por kilo a $21.80

Lechuga romana por pieza a $18.80

Chile serrano por kilo a $68

Ajo por kilo a $179

Toronja sangría por kilo a $21.80

Blueberries charola con 170 gr a $49.80

Zarzamora 170 gr a $49.80

Frambuesas charola con 170 gr a $49.80

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero fresco a $35.90

Molida de res 80/20 por kilo a $98.90

Mojarra tilapia por kilo a $69.90

Filete de salmón por kilo $328

Chuleta mixta lomo de cerdo $114

Medallón de pechuga por kilo a $149

Barrita de surimi de cangrejo por kilo a $99.90

Filete basa blanco sin piel 500 gr a $54

Mero, cabrilla o baqueta por kilo a $199

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