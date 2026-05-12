SSPC reporta más de 28 mil armas aseguradas durante estrategia federal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que las fuerzas federales reforzaron sus acciones en Sinaloa como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. En las últimas semanas, los operativos permitieron la captura de presuntos integrantes de grupos delictivos, además del decomiso de armas de alto calibre, vehículos y diverso equipo táctico.

Las acciones coinciden tras los señalamientos de Estados Unidos contra el ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Durante el informe presentado en Palacio Nacional, el funcionario subrayó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de abril de 2026 se han decomisado 28 mil armas de fuego en todo el país, además de 391 toneladas de droga y 5 millones 480 mil pastillas de fentanilo.

"Del 1 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026, se han asegurado 28 mil armas de fuego, más de 391 toneladas de droga aseguradas y 5 millones 480 mil pastillas de fentanilo. En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han desmantelado 2 mil 337 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina, evitando la venta y consumo de millones de dosis de droga", señaló.

Harfuch destaca acciones del Gabinete de Seguridad en Sinaloa

García Harfuch explicó que estos resultados son producto de los trabajos de inteligencia, investigación y coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades de las 32 entidades federativas, con el objetivo de desarticular células dedicadas al homicidio, extorsión, secuestro, tráfico de drogas y armas, desaparición de personas, trata, robo de hidrocarburos y lavado de dinero.

En el caso de Culiacán, detalló que elementos del Gabinete de Seguridad realizaban recorridos de prevención y disuasión cuando identificaron a integrantes de una célula criminal vinculada con la facción que opera en la zona.

Durante el operativo, los agentes fueron atacados a balazos, por lo que repelieron la agresión conforme a los protocolos de actuación.

Como resultado, se efectuaron diversas detenciones y se aseguraron seis armas largas, una de ellas equipada con aditamento lanzagranadas, además de cargadores, cartuchos, equipo táctico y vehículos.

En Los Mochis, en una acción coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue detenido José Porfirio "N", alias

"El Pío", quien cuenta con una orden de aprehensión por asociación delictuosa y delitos contra la salud emitida por autoridades de Estados Unidos a través de Interpol.

"Voy a informar las acciones más relevantes realizadas en las últimas semanas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad… En este periodo, resultado de los trabajos de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional también con los 32 estados de la República, se realizaron diversas detenciones de líderes de células criminales, objetivos prioritarios y operadores logísticos y financieros de organizaciones delictivas", indicó el secretario.

El titular de la SSPC destacó que las acciones en Sinaloa forman parte del reforzamiento de la presencia federal en la entidad para contener a los grupos delictivos que disputan el control territorial.

Además de los operativos en Sinaloa, el Gabinete de Seguridad reportó capturas relevantes en Durango, Nayarit, Jalisco, Morelos y Quintana Roo, así como la detención en este último estado del ciudadano húngaro Janós Balla N, considerado uno de los diez prófugos más buscados de Europa.

García Harfuch también resaltó que, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de junio de 2025 al 30 de abril de 2026 han sido detenidos mil 310 presuntos extorsionadores en distintas entidades del país.

Con estos resultados, el Gobierno federal aseguró que continuará fortaleciendo las labores de inteligencia y coordinación entre las instituciones de seguridad para reducir la violencia y debilitar las estructuras financieras y operativas del crimen organizado.

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NA