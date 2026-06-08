Empleo formal en México: IMSS reporta caída de plazas en mayo

La generación de empleo formal en México mostró una desaceleración durante los primeros cinco meses de 2026. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre enero y mayo se crearon 201 mil 605 puestos de trabajo, luego de que en mayo se registrara una pérdida de 29 mil 922 empleos formales.

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Esta caída mensual, que representó una contracción de 0,1%, redujo el crecimiento acumulado observado hasta abril, cuando el saldo positivo de empleos generados en el año ascendía a 23 mil 527 plazas. Pese a la caída de mayo, el IMSS reportó 22 millones 718 mil 681 puestos de trabajo afiliados al cierre del mes, la quinta cifra máxima desde que se tiene registro y la mayor para un mes de mayo.

Del total, el 86,8% correspondió a empleos permanentes y el 13,2% a eventuales. Los puestos permanentes sumaron 19 millones 730 mil 767, también la mayor afiliación registrada para un mismo mes de mayo.

¿A qué se debe la baja de empleos?

El instituto atribuyó la pérdida mensual principalmente a la estacionalidad del sector agropecuario, que suele reducir temporalmente el empleo durante este periodo por la conclusión de etapas de siembra, mantenimiento y cosecha en distintas regiones del país.

El organismo también señaló que el comportamiento de mayo estuvo influido por la cancelación de un registro patronal fraudulento que concentraba personas sin una relación laboral real mediante esquemas de simulación en el aseguramiento.

Según el IMSS, "si se aísla este efecto extraordinario, la cifra de puestos de trabajo mantendría una trayectoria positiva en la generación de empleo formal".

Crecimiento de empleos, aumento de salarios

En los últimos 12 meses, el empleo formal creció en 346 mil 637 puestos, una tasa interanual de 1.5%. Por sectores, los mayores crecimientos anuales se registraron en transportes y comunicaciones, con 13.5%; la industria extractiva, con 4.1%, y los servicios sociales y comunales, con 2%.

En contraste, la transformación cayó 1.4% y el sector agropecuario retrocedió 4,3%. Por estados, destacaron Hidalgo, Estado de México y Oaxaca, con aumentos anuales superiores al 4%.

El salario base de cotización promedio alcanzó en mayo los 671.3 pesos diarios (unos 37.3 dólares), el nivel más alto para cualquier mes desde que existe registro, según el IMSS. El salario presentó un aumento anual nominal de 41.3 pesos (unos 2.3 dólares), el quinto mayor incremento para un mes de mayo, mientras que en términos relativos avanzó 6,6%. El instituto también contabilizó a 1 millón 015 mil 999 de patrones.

En plataformas digitales, el IMSS reportó 1 millón 554 mil 053 personas beneficiadas por la reforma del sector, de las cuales 197 mil 131 superaron el umbral de ingreso neto mensual y se convirtieron en puestos de trabajo.

También registró 57 mil 564 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar y 437mil 600 de personas trabajadoras independientes.

Aunque el IMSS es el principal indicador del empleo formal, el mercado laboral mexicano mantiene un amplio componente informal. Según datos del Inegi citados en la nota base, al cierre de 2025 la informalidad laboral alcanzó al 55% de la población ocupada, con 32,9 millones de personas.

KR