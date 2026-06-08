Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana previo a su debut en el Mundial 2026

A tan solo tres días del arranque de la Copa del Mundo 2026, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia de abanderamiento de la Selección Mexicana en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol.

El evento reunió a los 26 futbolistas que representarán al país en la justa mundialista, así como al cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, directivos de la FMF y diversas autoridades deportivas, como el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco.

Memo Ochoa, el abanderado tricolor

Durante la ceremonia, la Mandataria entregó la bandera nacional a Guillermo Ochoa, quien fue el encargado de recibir el lábaro patrio en nombre de todo el plantel. El guardameta, uno de los referentes históricos del combinado nacional, asumió el compromiso de portar con orgullo los colores de México en la máxima competencia del futbol internacional.

"Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos"

En su mensaje, Sheinbaum otorgó el respaldo a los integrantes de la selección, al tiempo que destacó la responsabilidad que implica representar al país en un escenario de talla mundial y ser una fuente de inspiración para el pueblo azteca.

"La patria confía en que, como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir con su protesta por el bien del pueblo y de la nación. Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños. Muchas felicidades, les deseamos el mayor de los éxitos. ¡Qué viva la Selección Mexicana! Enhorabuena", expresó la presidenta.

Con el abanderamiento concluido, la Selección Mexicana entra en la recta final de su preparación para debutar en el Mundial 2026, torneo en el que buscará hacer historia ante su afición y en territorio nacional.

Abanderamiento de la Selección Mexicana de Fútbol. Ciudad de México https://t.co/lTpgNoD8Oj — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 8, 2026

El calendario de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana continuará su preparación para afrontar la fase de grupos del Mundial 2026, donde buscará avanzar a las rondas de eliminación directa ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, sus rivales del Grupo A.

El camino del Tri comenzará el jueves 11 de junio, cuando enfrente a Sudáfrica a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México, escenario que albergará el partido inaugural de la Copa del Mundo. Ese mismo día, Corea del Sur y Chequia se medirán a las 20:00 horas en el Estadio Guadalajara, en un duelo que también podría resultar determinante.

La actividad continuará el jueves 18 de junio con la segunda jornada. Chequia se enfrentará a Sudáfrica a las 10:00 horas en el Atlanta Stadium, en Estados Unidos, mientras que México disputará su segundo compromiso ante Corea del Sur a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara, un encuentro que podría ser clave en la lucha por los primeros lugares del sector.

La fase de grupos concluirá el miércoles 24 de junio con partidos simultáneos. México se medirá a Chequia a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, mientras que Sudáfrica y Corea del Sur jugarán a la misma hora en el Estadio Monterrey. Los resultados de esta última jornada definirán a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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